Em meio a dificuldades para preencher todas as vagas do convênio relacionado às creches e ao ensino integral do fundamental, a Prefeitura de Taubaté autorizou aumento salarial para os funcionários da fundação que atuam na rede municipal.

Segundo a Prefeitura, o aumento irá variar de 8,85% (para articulador pedagógico) a 22% (para outros cargos de menor faixa salarial, como, por exemplo, assistente de desenvolvimento infantil, assistente técnico administrativo, assistente de transporte escolar e assistente de apoio inclusivo).