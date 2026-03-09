Um vídeo gravado dentro de um apartamento mostra os momentos de tensão entre um casal minutos antes de um crime que terminou em morte no Paraná.

As imagens foram registradas pelo engenheiro agrônomo Leandro Meinerz, que acabou sendo esfaqueado pela própria esposa, identificada como Morgani Terezinha Neukirchen Meinerz, na cidade de Marechal Cândido Rondon.

