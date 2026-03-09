Um vídeo gravado dentro de um apartamento mostra os momentos de tensão entre um casal minutos antes de um crime que terminou em morte no Paraná.
As imagens foram registradas pelo engenheiro agrônomo Leandro Meinerz, que acabou sendo esfaqueado pela própria esposa, identificada como Morgani Terezinha Neukirchen Meinerz, na cidade de Marechal Cândido Rondon.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No vídeo, que agora faz parte da investigação, Morgani aparece segurando uma faca em uma das mãos e uma garrafa de vinho na outra, enquanto discute com o marido dentro do imóvel.
De acordo com as informações do caso, durante a discussão Leandro foi atingido por um golpe de faca no abdômen. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
Vídeo virou prova na investigação
O vídeo gravado pela própria vítima passou a integrar o inquérito policial e é considerado uma das principais provas do caso.
Além das imagens, investigadores também analisam conversas trocadas pelo casal, que foram obtidas pelas autoridades e anexadas ao processo.
A Polícia Civil do Paraná segue investigando as circunstâncias do crime para esclarecer o que levou à morte do engenheiro.