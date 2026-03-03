03 de março de 2026
PROBLEMA EM CONVÊNIO

Funcabes: Câmara rejeita convocação de secretário de Educação

Por Sessão Extra | Taubaté
Divulgação/PMT
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor, requerimento foi rejeitado por 10 a 5; ano letivo na rede municipal de ensino começou com um déficit de 735 funcionários, pelo menos
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor, requerimento foi rejeitado por 10 a 5; ano letivo na rede municipal de ensino começou com um déficit de 735 funcionários, pelo menos

Convocação
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (3) a convocação do secretário de Educação, Hélcio Carvalho dos Santos, "para prestar esclarecimentos sobre a insuficiência de assistentes de desenvolvimento infantil e de assistente de apoio inclusivo nas escolas da rede municipal de ensino".

A favor
Dos 19 vereadores, apenas cinco votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Moises Pirulito (PL) e Talita (PSB) - Carbonne era o autor do pedido.

Contra
Outros 10 vereadores votaram contra o requerimento: Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Jessé Silva (Podemos), Dentinho (PP), Edson Oliveira (PSD), Neneca (PDT), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).

Sem voto
Boanerge dos Santos (União) não estavam na sessão. Alberto Barreto (PRD) e Nicola Neto (Novo) não votaram. Presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União) também não votou.

Funcabes
Na semana passada, a Câmara já havia aprovado a convocação de outras três pessoas para falar sobre o tema: do secretário municipal de Administração, Matheus Prado; da secretária adjunta de Educação, Elisa Manoel, que atuou como vereadora entre 2021 e 2024 com o nome de Elisa Representa Taubaté; e da diretora-presidente da Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), Lucilei Lopes Bonato. Eles serão ouvidos no próximo dia 12, a partir das 18h.

Problema
Como OVALE mostrou na semana passada, devido a problemas no processo seletivo promovido pela Funcabes, o ano letivo na rede municipal de ensino começou com um déficit de 735 funcionários, pelo menos.

