Convocação
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (3) a convocação do secretário de Educação, Hélcio Carvalho dos Santos, "para prestar esclarecimentos sobre a insuficiência de assistentes de desenvolvimento infantil e de assistente de apoio inclusivo nas escolas da rede municipal de ensino".
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A favor
Dos 19 vereadores, apenas cinco votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Moises Pirulito (PL) e Talita (PSB) - Carbonne era o autor do pedido.
Contra
Outros 10 vereadores votaram contra o requerimento: Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Jessé Silva (Podemos), Dentinho (PP), Edson Oliveira (PSD), Neneca (PDT), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).
Sem voto
Boanerge dos Santos (União) não estavam na sessão. Alberto Barreto (PRD) e Nicola Neto (Novo) não votaram. Presidente da Câmara, Richardson da Padaria (União) também não votou.
Funcabes
Na semana passada, a Câmara já havia aprovado a convocação de outras três pessoas para falar sobre o tema: do secretário municipal de Administração, Matheus Prado; da secretária adjunta de Educação, Elisa Manoel, que atuou como vereadora entre 2021 e 2024 com o nome de Elisa Representa Taubaté; e da diretora-presidente da Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté), Lucilei Lopes Bonato. Eles serão ouvidos no próximo dia 12, a partir das 18h.
Problema
Como OVALE mostrou na semana passada, devido a problemas no processo seletivo promovido pela Funcabes, o ano letivo na rede municipal de ensino começou com um déficit de 735 funcionários, pelo menos.