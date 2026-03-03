Convocação

Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (3) a convocação do secretário de Educação, Hélcio Carvalho dos Santos, "para prestar esclarecimentos sobre a insuficiência de assistentes de desenvolvimento infantil e de assistente de apoio inclusivo nas escolas da rede municipal de ensino".

A favor

Dos 19 vereadores, apenas cinco votaram a favor do requerimento: Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Moises Pirulito (PL) e Talita (PSB) - Carbonne era o autor do pedido.