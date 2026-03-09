09 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
PREVISÃO DO TEMPO

ATENÇÃO: Defesa Civil faz alerta para chuvas fortes no Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Defesa Civil

A Defesa Civil  emitiu um alerta para chuvas intensas no Vale do Paraíba e em outras regiões do estado entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11).

Diante da previsão de temporais, o órgão mantém ativo o Gabinete de Crise em formato remoto desde sexta-feira (6), com monitoramento constante das condições meteorológicas e articulação entre os órgãos estaduais para resposta rápida em caso de ocorrências.

Segundo os modelos meteorológicos, a instabilidade deve provocar pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de acumulados elevados de chuva em diferentes pontos do estado, especialmente no Vale do Paraíba e no oeste paulista.

Segunda-feira com risco de temporais

De acordo com a Defesa Civil, nesta segunda-feira (9) a formação de instabilidades será causada pela atuação de um cavado em médios níveis da atmosfera, combinada com o transporte de umidade do oceano.

Esse cenário favorece a ocorrência de chuvas intensas, descargas elétricas e ventos fortes, elevando o risco de temporais em diversas regiões.

Temperatura cai e chuva continua na terça

Na terça-feira (10), a entrada de ventos marítimos e ar mais frio vindo do oceano deve provocar queda nas temperaturas em grande parte do estado.

Mesmo com o declínio térmico, a instabilidade continua. A partir da tarde, a previsão indica pancadas de chuva isoladas, por vezes fortes, também acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Instabilidade pode aumentar na quarta

Já na quarta-feira (11), a tendência é de aumento da instabilidade atmosférica, devido à formação de uma área de baixa pressão na costa da Região Sudeste.

Com isso, a previsão aponta para chuvas frequentes e de intensidade moderada a forte, com possibilidade de descargas elétricas e ventos intensos em várias áreas do estado.

Monitoramento permanente

O Gabinete de Crise da Defesa Civil segue atuando de forma remota, reunindo diferentes órgãos do sistema estadual, como:

  • Corpo de Bombeiros
  • Polícia Militar Rodoviária
  • DER
  • ARTESP
  • SABESP
  • concessionárias de energia
  • empresas de distribuição de gás

O objetivo é garantir resposta rápida em caso de emergências causadas pelas chuvas.

Recomendações à população

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas, especialmente em áreas de risco. Com a persistência das chuvas, há possibilidade de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, principalmente em regiões de encosta.

Entre os sinais de perigo estão:

  • rachaduras no solo ou nas paredes
  • inclinação de postes e árvores
  • surgimento de água barrenta descendo pela encosta

Caso identifique algum desses sinais, a recomendação é deixar o local imediatamente e acionar: Defesa Civil – 199 e/ou Corpo de Bombeiros – 193.

