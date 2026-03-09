A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas intensas no Vale do Paraíba e em outras regiões do estado entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11).

Diante da previsão de temporais, o órgão mantém ativo o Gabinete de Crise em formato remoto desde sexta-feira (6), com monitoramento constante das condições meteorológicas e articulação entre os órgãos estaduais para resposta rápida em caso de ocorrências.