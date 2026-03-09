A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas intensas no Vale do Paraíba e em outras regiões do estado entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11).
Diante da previsão de temporais, o órgão mantém ativo o Gabinete de Crise em formato remoto desde sexta-feira (6), com monitoramento constante das condições meteorológicas e articulação entre os órgãos estaduais para resposta rápida em caso de ocorrências.
Segundo os modelos meteorológicos, a instabilidade deve provocar pancadas de chuva moderadas a fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de acumulados elevados de chuva em diferentes pontos do estado, especialmente no Vale do Paraíba e no oeste paulista.
Segunda-feira com risco de temporais
De acordo com a Defesa Civil, nesta segunda-feira (9) a formação de instabilidades será causada pela atuação de um cavado em médios níveis da atmosfera, combinada com o transporte de umidade do oceano.
Esse cenário favorece a ocorrência de chuvas intensas, descargas elétricas e ventos fortes, elevando o risco de temporais em diversas regiões.
Temperatura cai e chuva continua na terça
Na terça-feira (10), a entrada de ventos marítimos e ar mais frio vindo do oceano deve provocar queda nas temperaturas em grande parte do estado.
Mesmo com o declínio térmico, a instabilidade continua. A partir da tarde, a previsão indica pancadas de chuva isoladas, por vezes fortes, também acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Instabilidade pode aumentar na quarta
Já na quarta-feira (11), a tendência é de aumento da instabilidade atmosférica, devido à formação de uma área de baixa pressão na costa da Região Sudeste.
Com isso, a previsão aponta para chuvas frequentes e de intensidade moderada a forte, com possibilidade de descargas elétricas e ventos intensos em várias áreas do estado.
Monitoramento permanente
O Gabinete de Crise da Defesa Civil segue atuando de forma remota, reunindo diferentes órgãos do sistema estadual, como:
- Corpo de Bombeiros
- Polícia Militar Rodoviária
- DER
- ARTESP
- SABESP
- concessionárias de energia
- empresas de distribuição de gás
O objetivo é garantir resposta rápida em caso de emergências causadas pelas chuvas.
Recomendações à população
A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas, especialmente em áreas de risco. Com a persistência das chuvas, há possibilidade de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra, principalmente em regiões de encosta.
Entre os sinais de perigo estão:
- rachaduras no solo ou nas paredes
- inclinação de postes e árvores
- surgimento de água barrenta descendo pela encosta
Caso identifique algum desses sinais, a recomendação é deixar o local imediatamente e acionar: Defesa Civil – 199 e/ou Corpo de Bombeiros – 193.