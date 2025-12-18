18 de dezembro de 2025
IMÓVEL DA PREFEITURA

Leilão de terreno no Cataguá, em Taubaté, termina sem lances

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Fabio Barbosa Leilões
Em três dias, esse foi o terceiro leilão da Prefeitura de Taubaté que não atraiu interessados; mais 16 leilões serão concluídos em janeiro
Fracasso
Terminou nessa quinta-feira (18), sem nenhum lance, o terceiro leilão para venda de imóvel promovido pelo governo Sérgio Victor (Novo).

Leilão
No leilão, a Prefeitura tentava vender um terreno de 2.016,25m² que fica no loteamento São Felix do Cataguá. O lance mínimo era de R$ 313 mil.

Sequência
Questionada pela coluna, a Prefeitura afirmou que ainda irá fazer uma nova tentativa de leilão, mas que ainda não decidiu se manterá a pedido mínima ou irá reavaliar o valor do imóvel.

Repetição
Na terça-feira (16), no primeiro leilão, a tentativa de venda de outro terreno no Cataguá também terminou sem lances. O mesmo ocorreu na quarta-feira (17), com o leilão da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos.

Áreas
Em abril, o governo Sérgio anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, mas apenas 19 leilões foram abertos até agora. Os outros 16 leilões serão encerrados no dia 20 de janeiro.

