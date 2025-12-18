Fracasso

Terminou nessa quinta-feira (18), sem nenhum lance, o terceiro leilão para venda de imóvel promovido pelo governo Sérgio Victor (Novo).

Leilão

No leilão, a Prefeitura tentava vender um terreno de 2.016,25m² que fica no loteamento São Felix do Cataguá. O lance mínimo era de R$ 313 mil.