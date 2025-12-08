Terrenos
A Prefeitura de Taubaté deu início a leilões de 16 terrenos espalhados pela cidade - são 12 no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência. Os lances poderão ser feitos até 10h do dia 20 de janeiro, pela internet.
Estimativa
Os terrenos têm lances mínimos entre R$ 128 mil e R$ 258 mil. Caso todos sejam arrematados, a Prefeitura deve arrecadar pelo menos R$ 2,922 milhões.
Leilões
Antes, a Prefeitura havia aberto outros três leilões, que serão definidos em dezembro: da antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos, que tem como lance mínimo R$ 4,31 milhões, e de dois terrenos no loteamento São Felix do Cataguá, com lances mínimos de R$ 229,8 mil e de R$ 313 mil.
Áreas
Em abril, o governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, mas apenas esses 19 leilões foram abertos até agora.
Imóveis
Entre os imóveis que ainda serão vendidos estão quatro terrenos às margens da Via Dutra, no Piracangaguá - a área, que fica no entroncamento com a Rodovia Carvalho Pinto, é conhecida como 'Esquina do Brasil'. Os quatro imóveis somam 1,112 milhão de metros quadrados e são avaliados em R$ 168,5 milhões.
Dívidas
Para justificar a venda dos imóveis, o governo Sérgio alega que o "município continua em contexto financeiro periclitante", que "as dívidas acumuladas são de dificílima administração" e que "as receitas correntes não são suficientes, de modo algum, para quitar as despesas correntes mais as dívidas consolidadas".