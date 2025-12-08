Terrenos

A Prefeitura de Taubaté deu início a leilões de 16 terrenos espalhados pela cidade - são 12 no Portal da Mantiqueira, um no Cataguá e três no Esplanada Independência. Os lances poderão ser feitos até 10h do dia 20 de janeiro, pela internet.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Estimativa

Os terrenos têm lances mínimos entre R$ 128 mil e R$ 258 mil. Caso todos sejam arrematados, a Prefeitura deve arrecadar pelo menos R$ 2,922 milhões.