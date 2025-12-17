17 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
REPERCUTIU

Mulher é flagrada sem roupa em praça no centro de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Praça Cônego Lima
Praça Cônego Lima

Uma mulher foi flagrada sem roupas na região central de São José dos Campos, em um dos pontos de maior circulação de pessoas da cidade. De acordo com relatos de testemunhas, ela apresentava comportamento alterado no momento da ocorrência, o que causou surpresa e preocupação entre pedestres e comerciantes da área. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (17) e gerou ampla repercussão nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A imagem que circula na internet mostra ainda viatura da prefeitura na praça.

Em nota oficial, a administração municipal informou que adotou as providências necessárias para o acolhimento da mulher, que possui transtorno mental, e que ela está sendo acompanhada e atendida pela rede municipal de saúde e assistência social.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários