Uma mulher foi flagrada sem roupas na região central de São José dos Campos, em um dos pontos de maior circulação de pessoas da cidade. De acordo com relatos de testemunhas, ela apresentava comportamento alterado no momento da ocorrência, o que causou surpresa e preocupação entre pedestres e comerciantes da área. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (17) e gerou ampla repercussão nas redes sociais.

A imagem que circula na internet mostra ainda viatura da prefeitura na praça.