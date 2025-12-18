A fábrica da Volkswagen do Brasil em Taubaté atingiu 8 milhões de veículos produzidos desde 1976, quando foi inaugurada. Atualmente, a planta de Taubaté produz dois ícones da Volkswagen que se tornaram sucesso absoluto de vendas no Brasil e de exportações: o SUV Tera e o hatch Polo.
Outros ícones da marca também contribuíram para esse marco de Taubaté, como o Passat, Gol, Voyage, Parati, Saveiro e up!, que fazem parte da trajetória da fábrica, que completará 50 anos em 14 de janeiro de 2026.
Com alta tecnologia e qualidade em processos produtivos, a fábrica de Taubaté é responsável por 30,5% das 26,2 milhões de unidades produzidas pela Volkswagen do Brasil em 72 anos. A Volkswagen é a maior fabricante de automóveis do país e também a maior exportadora do setor automotivo brasileiro, com mais de 4,4 milhões de unidades embarcadas para 147 mercados, desde 1970.
O SUV Tera, um projeto 100% desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil, teve sua fabricação iniciada em 2 de abril de 2025, exclusivamente na fábrica de Taubaté. Desde então, já foram produzidas mais de 70 mil unidades do Tera. O carro conquistou recordes inéditos de vendas no Brasil: em apenas quatro meses (chegou às concessionárias em 5 de junho) já se tornou o SUV mais vendido do Brasil, em setembro, outubro e novembro.
O Tera também é o segundo modelo mais exportado pela Volkswagen do Brasil neste ano. Já são 25.722 unidades embarcadas para 18 mercados da América Latina, até novembro (Argentina, México, Chile, Colômbia, Uruguai, Peru, Equador, Paraguai, Guatemala, Bolívia, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Curaçao, St. Maarten e Aruba, por ordem de volume recebido).
O VW Polo é outro modelo de sucesso da Volkswagen do Brasil, produzido nas fábricas de Taubaté e Anchieta, em São Bernardo Campo (SP). O Polo é líder de vendas no segmento de hatches e também o carro de passeio mais vendido do Brasil no acumulado do ano, com 118.845 unidades emplacadas (janeiro a 17/12).
O Polo é atualmente o modelo mais exportado pela Volkswagen do Brasil, com 32.553 unidades embarcadas neste ano para 11 mercados (Argentina, México, Colômbia, Uruguai, Chile, Paraguai, Equador, Peru, Curaçao, St. Maarten e Aruba, por ordem de volume recebido). Em 2025, a Volkswagen do Brasil completou 1 milhão de unidades do Polo produzidas no país, somando os volumes feitos em Taubaté e na Anchieta.
“Celebrar 8 milhões de veículos produzidos em Taubaté é reconhecer a importância dessa fábrica para a história da Volkswagen e para o setor automotivo brasileiro. Desde 1976, Taubaté foi berço de ícones que marcaram gerações, como Gol, Voyage, Parati, Saveiro, Passat e up!, e hoje continua escrevendo essa história com novos protagonistas: o Tera e o Polo, que são fenômenos de vendas no Brasil e em outros importantes”, disse Vilque Rojas, plant manager da Volkswagen do Brasil em Taubaté mercados da América Latina.
“Por trás de cada veículo estão milhares de pessoas colaboradoras que transformam tecnologia em mobilidade e sonhos em realidade. Esse marco é, acima de tudo, uma homenagem a essas pessoas que ajudam a construir a nossa trajetória de sucesso todos os dias com engajamento e paixão”, completou.
SUV Tera gera 2.800 empregos
A produção do SUV Tera gerou 260 novos empregos diretos na fábrica da Volkswagen do Brasil em Taubaté, sendo 40% mulheres, e cerca de 2.600 empregos indiretos, na cadeia de fornecedores.
O Novo Tera está gerando um volume de R$ 3,23 bilhões em compras de peças apenas em 2025, valor que representa 12% do total de compras de peças previsto para a Volkswagen do Brasil neste ano (R$ 26,3 bilhões).
Com índice de 80% de nacionalização (peças fabricadas no Brasil), o SUV Tera conta com 241 fornecedores de peças, dos quais mais de 230 são empresas brasileiras, sendo 21 do Vale do Paraíba, movimentando a economia nacional e local. Dos fornecedores do Tera, quatro são novas empresas, que chegaram à cadeia atual de fornecimento da Volkswagen por conta do novo modelo.
A produção do SUV Tera vem inovando ainda mais os processos na fábrica de Taubaté. Como parte dos investimentos de R$ 20 bilhões da Volkswagen na América do Sul, sendo R$ 16 bilhões no Brasil até 2028, a unidade de Taubaté recebeu inovações em todas as etapas de sua produção e logística para fabricar o Tera.
A Estamparia, área onde as chapas de aço são transformadas em peças automotivas, contou com aumento de 80,6% na quantidade de ferramentas. Com as 158 novas ferramentas que chegaram para o Tera, agora a fábrica conta com 354. A área também recebeu um novo GOM (equipamento de medição automática de peças), entre outras inovações.
A Armação, onde as peças de aço são soldadas e transformadas na carroceria, contou com aumento de 81% em equipamentos, sendo 347 novos robôs (totalizando agora 875), 227 novas pistolas de solda (totalizando 514), 120 novas pinças (totalizando 268), entre outros.
A Pintura de Taubaté teve sua linha adaptada para a instalação da pintura Bi-tone (teto preto). A Pintura também faz parte de um dos maiores projetos de sustentabilidade da empresa: a Volkswagen do Brasil é pioneira no setor automotivo a usar biometano em sua matriz energética.
O fornecimento de biometano teve início em 2024 para as fábricas Anchieta e Taubaté, que recebem 1,35 milhões de m³ de biometano por ano. A partir de 2027, a Volkswagen chegará ao pico de fornecimento de 8,1 milhões de m³ por ano, sendo 6,5 milhões para a Anchieta e 1,6 milhão para Taubaté. O volume de biometano é destinado principalmente ao processo produtivo da Pintura de carrocerias das duas fábricas, permitindo redução de até 99% nas emissões de CO2 nesse processo, se comparado à alternativa fóssil.
A Montagem Final da fábrica de Taubaté também teve aumento de capacidade e de automatização de processos. Recebeu novos equipamentos, incluindo upgrade para recursos ADAS (Advanced Driver Assistance System) e comissionamento eletrônico, melhorias no sistema doorless e montagem automática de molas nas rodas traseiras, aumentando ainda mais a capacidade e qualidade do processo.
A Logística da unidade teve aumento de 51% em peças. São 1.825 novas peças para o SUV Tera, totalizando agora 5.385 itens movimentados na área da fábrica. Com a chegada do Novo Tera, são 65 caminhões a mais por dia, totalizando agora uma movimentação diária de 345 caminhões na unidade de Taubaté. A Fábrica Piloto, uma área de relevância em novos projetos, também recebeu investimentos em infraestrutura.