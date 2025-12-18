A fábrica da Volkswagen do Brasil em Taubaté atingiu 8 milhões de veículos produzidos desde 1976, quando foi inaugurada. Atualmente, a planta de Taubaté produz dois ícones da Volkswagen que se tornaram sucesso absoluto de vendas no Brasil e de exportações: o SUV Tera e o hatch Polo.

Outros ícones da marca também contribuíram para esse marco de Taubaté, como o Passat, Gol, Voyage, Parati, Saveiro e up!, que fazem parte da trajetória da fábrica, que completará 50 anos em 14 de janeiro de 2026.