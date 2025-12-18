18 de dezembro de 2025
LUTO

Adeus, Polly; aos 37 anos, partiu de forma precoce em SJC

Pollyana Aline Ferreira dos Santos Valentim
Pollyana Aline Ferreira dos Santos Valentim

Adeus, Polly.

Pollyana Aline Ferreira dos Santos Valentim, 37 anos, morreu nesta última quarta-feira (17), em São José dos Campos. O sepultamento aconteceu na tarde desta quinta (18), no Cemitério Municipal Colônia do Paraíso, na zona sul da cidade.

Jovem, alegre e com muitos amigos, Polly, como era carinhosamente chamada por todos, partiu cedo. E deixou todos em choque. “Sinto muitíssimo ...vivi apenas momentos bons e de muita alegria com essa Mana ...que ela seja acolhida no amor do Pai maior”, disse a amiga Luana Cavalcanti.

Ela também recebeu uma homenagem de Germano Rapper nas redes sociais. “Na caminhada da vida, o que realmente importa são as conexões reais. Hoje o peito aperta com a sua partida, Polly, mas a mente se acalma lembrando da mulher incrível que você foi”, escreveu o artista de São José dos Campos

