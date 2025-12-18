Adeus, Polly.
Pollyana Aline Ferreira dos Santos Valentim, 37 anos, morreu nesta última quarta-feira (17), em São José dos Campos. O sepultamento aconteceu na tarde desta quinta (18), no Cemitério Municipal Colônia do Paraíso, na zona sul da cidade.
Jovem, alegre e com muitos amigos, Polly, como era carinhosamente chamada por todos, partiu cedo. E deixou todos em choque. “Sinto muitíssimo ...vivi apenas momentos bons e de muita alegria com essa Mana ...que ela seja acolhida no amor do Pai maior”, disse a amiga Luana Cavalcanti.
Ela também recebeu uma homenagem de Germano Rapper nas redes sociais. “Na caminhada da vida, o que realmente importa são as conexões reais. Hoje o peito aperta com a sua partida, Polly, mas a mente se acalma lembrando da mulher incrível que você foi”, escreveu o artista de São José dos Campos