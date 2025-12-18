Adeus, Polly.

Pollyana Aline Ferreira dos Santos Valentim, 37 anos, morreu nesta última quarta-feira (17), em São José dos Campos. O sepultamento aconteceu na tarde desta quinta (18), no Cemitério Municipal Colônia do Paraíso, na zona sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp