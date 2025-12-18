Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada desta segunda-feira (15). O principal suspeito é o companheiro dela, Gustavo Cunha de Oliveira, que fugiu após o ataque e é procurado pelas forças de segurança.
O crime foi registrado na Rua Ponte Nova, no bairro Social, em Itumbiara, no sul de Goiás. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Goiás (PMGO), que acionou a Polícia Civil para investigação.
Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a agressão teve início durante a festa de aniversário de um ano do filho do casal. O suspeito, que estaria embriagado, teria demonstrado ciúmes após uma interação da mulher com outro convidado.
Ainda conforme a polícia, ao final da comemoração, o homem atacou a vítima pelas costas com um podão, golpeando a cabeça da mulher diversas vezes. A agressão aconteceu diante de convidados e de várias crianças, já que se tratava de uma festa infantil.
A vítima só não morreu porque pessoas que estavam no local, incluindo crianças, conseguiram intervir e impedir a continuidade do ataque. Após o crime, o suspeito fugiu.
O casal havia se mudado recentemente de Sobradinho, cidade natal do agressor, que agora é uma das principais linhas de investigação quanto ao seu paradeiro, já que ele possui familiares na região.