Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na madrugada desta segunda-feira (15). O principal suspeito é o companheiro dela, Gustavo Cunha de Oliveira, que fugiu após o ataque e é procurado pelas forças de segurança.

O crime foi registrado na Rua Ponte Nova, no bairro Social, em Itumbiara, no sul de Goiás. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Goiás (PMGO), que acionou a Polícia Civil para investigação.