Fracasso

Terminou nessa quarta-feira (17), sem nenhum lance, o segundo leilão para venda de imóvel promovido pelo governo Sérgio Victor (Novo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Leilão

No leilão, a Prefeitura de Taubaté buscava vender a antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos, no bairro Vila São José. O terreno tem área de 3.316,09m², e a área construída é de 872m². O lance mínimo era de R$ 4,31 milhões.