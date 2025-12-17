Fracasso
Terminou nessa quarta-feira (17), sem nenhum lance, o segundo leilão para venda de imóvel promovido pelo governo Sérgio Victor (Novo).
Leilão
No leilão, a Prefeitura de Taubaté buscava vender a antiga sede da Secretaria de Serviços Públicos, no bairro Vila São José. O terreno tem área de 3.316,09m², e a área construída é de 872m². O lance mínimo era de R$ 4,31 milhões.
Sequência
Questionada pela coluna, a Prefeitura afirmou que ainda irá fazer uma nova tentativa de leilão, mas que ainda não decidiu se manterá a pedido mínima ou irá reavaliar o valor do imóvel.
Repetição
Na terça-feira (16), no primeiro leilão, a tentativa de venda de um terreno no Cataguá também terminou sem lances.
Áreas
Em abril, o governo Sérgio anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, mas apenas 19 leilões foram abertos até agora. Os outros leilões serão encerrados entre essa quinta-feira (18) e o dia 20 de janeiro.