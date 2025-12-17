A Polícia Científica confirmou nesta segunda-feira (15) que a ossada humana encontrada há três meses pertence à cozinheira Sandra Mara Camargo, de 49 anos, desaparecida desde dezembro do ano passado. A identificação foi feita por meio de exame de DNA, encerrando a espera da família por uma resposta oficial.
Os restos mortais foram localizados em Pontal do Paraná, no litoral do estado, no dia 20 de agosto, enterrados a cerca de 50 metros da residência da vítima. Desde a descoberta, os familiares aguardavam a conclusão do laudo pericial, divulgado após a finalização dos exames laboratoriais.
Sandra Mara desapareceu em 13 de dezembro de 2024, após sair do trabalho em uma panificadora. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ela deixou o local por volta das 19h e parte do trajeto até casa. Depois disso, ela não foi mais vista.
Após o registro do boletim de ocorrência, a Polícia Civil iniciou as investigações e realizou buscas na região próxima à residência da cozinheira, o que resultou na localização da ossada meses depois.
O ex-namorado da vítima, Aleandro Lourenço de Barros, foi denunciado pelo crime e se tornou réu por feminicídio qualificado, com agravantes de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. Ele está preso desde fevereiro. A defesa nega as acusações.
Com a confirmação da identidade, o inquérito segue para a conclusão dos procedimentos legais, enquanto a família aguarda o andamento do processo judicial.