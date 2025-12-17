A Polícia Científica confirmou nesta segunda-feira (15) que a ossada humana encontrada há três meses pertence à cozinheira Sandra Mara Camargo, de 49 anos, desaparecida desde dezembro do ano passado. A identificação foi feita por meio de exame de DNA, encerrando a espera da família por uma resposta oficial.

Os restos mortais foram localizados em Pontal do Paraná, no litoral do estado, no dia 20 de agosto, enterrados a cerca de 50 metros da residência da vítima. Desde a descoberta, os familiares aguardavam a conclusão do laudo pericial, divulgado após a finalização dos exames laboratoriais.