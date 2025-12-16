Fracasso
Terminou nessa terça-feira (16), sem nenhum lance, o primeiro leilão para venda de imóvel promovido pelo governo Sérgio Victor (Novo).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Leilão
No leilão, a Prefeitura de Taubaté buscava vender um terreno de 2.000m² que fica no loteamento São Felix do Cataguá. O lance mínimo era de R$ 229,8 mil.
Sequência
Questionada pela coluna, a Prefeitura afirmou que ainda irá fazer uma nova tentativa de leilão, mas que ainda não decidiu se manterá a pedido mínima ou irá reavaliar o valor do imóvel.
Áreas
Em abril, o governo Sérgio anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, mas apenas 19 leilões foram abertos até agora. Os outros leilões serão encerrados entre essa quarta-feira (17) e o dia 20 de janeiro.