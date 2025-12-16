Fracasso

Terminou nessa terça-feira (16), sem nenhum lance, o primeiro leilão para venda de imóvel promovido pelo governo Sérgio Victor (Novo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Leilão

No leilão, a Prefeitura de Taubaté buscava vender um terreno de 2.000m² que fica no loteamento São Felix do Cataguá. O lance mínimo era de R$ 229,8 mil.