OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Taubaté: acaba sem lances primeiro leilão de imóvel da Prefeitura

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Fidalgo Leilões
Prefeitura buscava vender terreno de 2.000m², que fica no loteamento São Felix do Cataguá, com lance mínimo de R$ 229,8 mil, mas não houve interessados
Prefeitura buscava vender terreno de 2.000m², que fica no loteamento São Felix do Cataguá, com lance mínimo de R$ 229,8 mil, mas não houve interessados

Fracasso
Terminou nessa terça-feira (16), sem nenhum lance, o primeiro leilão para venda de imóvel promovido pelo governo Sérgio Victor (Novo).

Leilão
No leilão, a Prefeitura de Taubaté buscava vender um terreno de 2.000m² que fica no loteamento São Felix do Cataguá. O lance mínimo era de R$ 229,8 mil.

Sequência
Questionada pela coluna, a Prefeitura afirmou que ainda irá fazer uma nova tentativa de leilão, mas que ainda não decidiu se manterá a pedido mínima ou irá reavaliar o valor do imóvel.

Áreas
Em abril, o governo Sérgio anunciou que pretende vender pelo menos 108 imóveis da Prefeitura. Desde junho, a Câmara aprovou a venda de 30 áreas, mas apenas 19 leilões foram abertos até agora. Os outros leilões serão encerrados entre essa quarta-feira (17) e o dia 20 de janeiro.

