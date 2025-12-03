Um prédio particular em construção na região central de Taubaté, na avenida Juca Esteves, foi interditado pela Defesa Civil na tarde desta quarta-feira (3), após a identificação de risco de colapso na estrutura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A avaliação foi realizada em conjunto com o setor de fiscalização de obras particulares da Prefeitura, que auxiliou na identificação das "patologias estruturais presentes no imóvel", segundo a administração municipal.