TAUBATÉ

Taubaté: risco de colapso leva à interdição de prédio e 6 imóveis

Por Da redação | Taubaté
Reprodução/T7 News
Local da interdição em Taubaté
Um prédio particular em construção na região central de Taubaté, na avenida Juca Esteves, foi interditado pela Defesa Civil na tarde desta quarta-feira (3), após a identificação de risco de colapso na estrutura.

A avaliação foi realizada em conjunto com o setor de fiscalização de obras particulares da Prefeitura, que auxiliou na identificação das "patologias estruturais presentes no imóvel", segundo a administração municipal.

Durante a vistoria, foram identificadas vigas com sinais de instabilidade. Diante do risco potencial de queda da estrutura, a Defesa Civil determinou a interdição imediata da obra, bem como de seis estabelecimentos vizinhos que poderiam ser diretamente afetados em caso de colapso – três de cada lado do prédio.

“A medida foi adotada de forma preventiva, com foco na segurança da população, trabalhadores e comerciantes da região”, informou a Prefeitura.

O proprietário e a equipe de engenharia responsáveis pela obra acompanharam a vistoria e deverão adotar as ações necessárias para a correção dos problemas identificados.

Além dos imóveis, a Defesa Civil acionou a Secretaria de Mobilidade Urbana para a interdição da faixa de rolamento da avenida no trecho da edificação, sentido Mercado Municipal, que segue em meia pista permitindo a circulação apenas de veículos leves – caminhões e veículos pesados estão proibidos de circular na localidade.

A Prefeitura informou que a equipe seguirá acompanhando a situação até que as condições de segurança sejam restabelecidas.

