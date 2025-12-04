Um homem de 39 anos morreu após suposto ataque de cães em São José dos Campos, na noite dessa quarta-feira (3). Ele teria sido atacado por ao menos 10 cachorros ao entrar em uma casa na estrada do Serrote, bairro Campos de São José, acompanhado de uma mulher, de 47 anos, que seria a responsável pelo imóvel.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O boletim de ocorrência registra que a Delegacia de Plantão de São José dos Campos foi informada do caso por volta de 1h20 desta quinta-feira (4) a respeito do encontro de cadáver, na zona leste da cidade.
A guarnição da Polícia Militar foi acionada e preservou a área até a chegada das demais equipes. Os policiais informaram que não presenciaram a dinâmica do suposto ataque dos animais.
Na sequência, a Autoridade Policial determinou o envio de uma equipe do Instituto de Criminalística ao endereço. Houve exames no corpo e no local, com registro de imagens e vestígios que possam ajudar a reconstituir como o homem morreu após ataque de cães em São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem que morreu após ataque de cães em São José dos Campos tem 39 anos. Os documentos da vítima foram encontrados no local pelos peritos criminais, o que permitiu a identificação formal dele ainda na madrugada.
Com ele, foram apreendidos uma carteira com documentos pessoais e um aparelho celular da marca Motorola, que ficaram sob custódia da Polícia Civil para análise no curso da investigação.
A mulher, de 47 anos, qualificada no boletim de ocorrência como testemunha, e que acompanhava a vítima no ataque de cães em São José dos Campos disse que no imóvel onde reside há 10 cães, de diversas raças.
Ela relatou no depoimento que conversa com a vítima que havia conhecido instantes antes. A testemunha contou que o homem quis se dirigir até a casa dela, mas ela o alertou que no local “tem 10 cachorros, mas, né? Quer ir lá vamos Ah, vamos então, beleza?”, frisou em depoimento.
A testemunha relatou no depoimento que tentou espantar os cães, mas não obteve sucesso.
Ela ainda o teria alerta a respeito da possibilidade de ataque dos cães: “já entra de vez porque o meu medo é os cachorros saírem para fora, né? E porque se ele sair de bando dá o que dá né? Aí eu peguei e fechei com tudo e nessa ele em vez de ir. Nessa, os cachorros só latiu para ele aí o que é o pai de todos. Ele foi e deu uma bicuda nessa que ele deu a bicuda o cachorro mordeu daí ele falou assim tá me mordendo”.
A ocorrência em que o homem morre após ataque de cães em Campos de São José aconteceu por volta das 23h57 de quarta-feira (3), na Estrada do Serrote, no bairro Campos de São José, zona leste de São José dos Campos.
A Polícia Militar foi acionada para atender a um chamado de óbito em via pública e preservou o local até a chegada da Polícia Civil e da perícia.
Informações preliminares registradas no boletim indicam que a vítima teria sido atacada por cães que pertencem à moradora de um imóvel na região.
A ocorrência foi registrada como “Não criminal – morte suspeita”, “encontro de cadáver” e “morte acidental”, até conclusão dos laudos periciais.
Além da perícia inicial, a Polícia Civil requisitou exame necroscópico junto ao IML (Instituto Médico Legal), que será responsável por apontar a causa da morte de Júlio Cesar e detalhar os ferimentos encontrados. Também foi pedida perícia complementar para apurar eventual prática de maus-tratos contra animais no imóvel onde os cães vivem.
Por se tratar de área de difícil acesso, a equipe que atendeu a ocorrência também registrou as coordenadas geográficas do ponto exato em que o corpo foi encontrado, informação anexada ao boletim para auxiliar nas diligências futuras.