Um homem de 39 anos morreu após suposto ataque de cães em São José dos Campos, na noite dessa quarta-feira (3). Ele teria sido atacado por ao menos 10 cachorros ao entrar em uma casa na estrada do Serrote, bairro Campos de São José, acompanhado de uma mulher, de 47 anos, que seria a responsável pelo imóvel.

O boletim de ocorrência registra que a Delegacia de Plantão de São José dos Campos foi informada do caso por volta de 1h20 desta quinta-feira (4) a respeito do encontro de cadáver, na zona leste da cidade.