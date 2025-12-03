O corpo de uma mulher foi encontrado por populares na tarde desta quarta-feira (3), com sinais de violência e com mãos e pés amarrados. A vítima apresentava sangramento próximo ao ouvido e estava caída às margens da rodovia.
O achado ocorreu na BR-262, em Campo Grande, em um trecho localizado na Alça Oeste do Macroanel Viário, entre as saídas para Corumbá e Rochedo. A mulher estava de bruços, próxima à pista, usando um vestido florido e com cabelos ruivos. Ela aparenta ter entre 35 e 40 anos.
Após o avistamento, moradores acionaram a Polícia Militar. Duas viaturas foram enviadas ao local, que foi isolado para o trabalho da Perícia Técnica e da Polícia Civil, responsáveis pela investigação do caso.