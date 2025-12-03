03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AFOGAMENTO

Bombeiro encontra corpo de jovem desaparecido em represa do Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Matheus Santos desapareceu na represa no último domingo
Matheus Santos desapareceu na represa no último domingo

O corpo de um jovem de 21 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (3). Ele estava desaparecido desde o último domingo (30), quando nadava na represa do Jaguari, em Jacareí. Informações preliminares apontam que a vítima se chama Matheus Santos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo do rapaz foi localizado por volta das 13h30. O policiamento e a perícia científica foram acionados para a ocorrência.

Ele foi encontrado no quarto dia de buscas dos bombeiros, que contaram com o apoio de botes e mergulhadores para as varreduras na represa. As circunstâncias do desaparecimento serão investigadas.

Segundo informações, um vídeo gravado por amigos de Matheus mostra o jovem nadando minutos antes de desaparecer. As imagens foram entregues e ajudam na apuração do caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários