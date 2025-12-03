O corpo de um jovem de 21 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (3). Ele estava desaparecido desde o último domingo (30), quando nadava na represa do Jaguari, em Jacareí. Informações preliminares apontam que a vítima se chama Matheus Santos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo do rapaz foi localizado por volta das 13h30. O policiamento e a perícia científica foram acionados para a ocorrência.
Ele foi encontrado no quarto dia de buscas dos bombeiros, que contaram com o apoio de botes e mergulhadores para as varreduras na represa. As circunstâncias do desaparecimento serão investigadas.
Segundo informações, um vídeo gravado por amigos de Matheus mostra o jovem nadando minutos antes de desaparecer. As imagens foram entregues e ajudam na apuração do caso.