O corpo de um jovem de 21 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (3). Ele estava desaparecido desde o último domingo (30), quando nadava na represa do Jaguari, em Jacareí. Informações preliminares apontam que a vítima se chama Matheus Santos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo do rapaz foi localizado por volta das 13h30. O policiamento e a perícia científica foram acionados para a ocorrência.