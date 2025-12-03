Um jovem impediu que duas meninas, de 4 e 14 anos, fossem agredidas pelo próprio pai ao imobilizar o homem com um mata-leão. O agressor, que possuía medidas protetivas em vigor, não resistiu e morreu no local.
O caso ocorreu na noite de terça-feira (25), em Guapó. Segundo relatos, o homem havia ameaçado de morte a ex-companheira e o ex-enteado, dizendo que eles “não passariam daquele dia” e afirmando que iria até a casa onde viviam. Por volta das 23h, ele foi até o imóvel, no Residencial Bandeiras, e colidiu a motocicleta de propósito contra o portão.
A mulher e o filho conseguiram fugir para a casa de um vizinho. Três crianças — de 4, 5 e 14 anos, todas filhas do agressor — permaneceram na residência. Em seguida, o homem começou a agredir a filha mais nova, puxando-a pelos cabelos e batendo sua cabeça contra uma lixeira, além de derrubar a adolescente no chão.
Ao perceber as agressões, o jovem entrou no imóvel e imobilizou o homem com o golpe de estrangulamento. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar, encontrou o agressor desacordado. Os policiais tentaram reanimá-lo, mas ele morreu no local.
Equipes do Samu e do Instituto Médico Legal compareceram à ocorrência e constataram o óbito. O caso foi registrado na delegacia da região e será investigado pela Polícia Civil.