03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Invadiu casa da ex, atacou filhas e morreu após levar 'mata-leão'

Por Da Redação | Guapó (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Invadiu casa da ex, atacou filhas e morreu após levar 'mata-leão'
Invadiu casa da ex, atacou filhas e morreu após levar 'mata-leão'

Um jovem impediu que duas meninas, de 4 e 14 anos, fossem agredidas pelo próprio pai ao imobilizar o homem com um mata-leão. O agressor, que possuía medidas protetivas em vigor, não resistiu e morreu no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na noite de terça-feira (25), em Guapó. Segundo relatos, o homem havia ameaçado de morte a ex-companheira e o ex-enteado, dizendo que eles “não passariam daquele dia” e afirmando que iria até a casa onde viviam. Por volta das 23h, ele foi até o imóvel, no Residencial Bandeiras, e colidiu a motocicleta de propósito contra o portão.

A mulher e o filho conseguiram fugir para a casa de um vizinho. Três crianças — de 4, 5 e 14 anos, todas filhas do agressor — permaneceram na residência. Em seguida, o homem começou a agredir a filha mais nova, puxando-a pelos cabelos e batendo sua cabeça contra uma lixeira, além de derrubar a adolescente no chão.

Ao perceber as agressões, o jovem entrou no imóvel e imobilizou o homem com o golpe de estrangulamento. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar, encontrou o agressor desacordado. Os policiais tentaram reanimá-lo, mas ele morreu no local.

Equipes do Samu e do Instituto Médico Legal compareceram à ocorrência e constataram o óbito. O caso foi registrado na delegacia da região e será investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários