Um jovem impediu que duas meninas, de 4 e 14 anos, fossem agredidas pelo próprio pai ao imobilizar o homem com um mata-leão. O agressor, que possuía medidas protetivas em vigor, não resistiu e morreu no local.

O caso ocorreu na noite de terça-feira (25), em Guapó. Segundo relatos, o homem havia ameaçado de morte a ex-companheira e o ex-enteado, dizendo que eles “não passariam daquele dia” e afirmando que iria até a casa onde viviam. Por volta das 23h, ele foi até o imóvel, no Residencial Bandeiras, e colidiu a motocicleta de propósito contra o portão.