A Câmara de Taubaté irá realizar uma sessão extraordinária na manhã dessa sexta-feira (5), a partir das 9h, para votar quatro projetos do prefeito Sérgio Victor (Novo).

A convocação, feita pelo presidente da Câmara, vereador Richardson da Padaria (União), foi publicada no Boletim Legislativo de quarta-feira (3).