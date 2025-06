MP notifica Prefeitura para alterar o cálculo da insalubridade

O Ministério Público notificou a Prefeitura de Taubaté para que altere o cálculo do adicional de insalubridade. Na notificação extrajudicial, a Promotoria apontou que, segundo a legislação municipal, esse cálculo deve levar em consideração "exclusivamente o vencimento do cargo efetivo", que seria "a referência inicial de enquadramento pelo exercício de cargo".

Na notificação endereçada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), o MP alertou que a "omissão na adoção das providências ora recomendadas" pode "caracterizar má-fé, implicando na prática de ato de improbidade administrativa, por representar enriquecimento ilícito, sujeitando Vossa Senhoria [Sérgio] ao dever de reparar integralmente o dano ao erário".