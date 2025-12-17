Acidente no Contorno Sul da Tamoios em São Sebastião terminou com a morte de dois homens e uma mulher que não resistiram à gravidade dos ferimentos após uma colisão frontal registrada na noite desta terça-feira (16), no trecho que liga Caraguatatuba a São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Um cachorro também foi encontrado sem vida na parte traseira de um dos veículos.
Segundo o registro da ocorrência, seis pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas para atendimento em São Sebastião, mas três evoluíram para óbito durante o trajeto ou após o atendimento hospitalar, em decorrência da gravidade das lesões.
As três mortes confirmadas no acidente no Contorno Sul da Tamoios são de: Pedro Marinho da Silva, 57 anos, Cassio Julio Pires Neres, 36 anos, e Camila Fernandes França, 25 anos.
As informações constam do registro policial. A dinâmica completa do acidente no Contorno Sul da Tamoios ainda depende de apurações e eventuais diligências.
O caso foi registrado como colisão frontal envolvendo dois veículos de passeio no acidente no Contorno Sul da Tamoios. No relato preliminar colhido no atendimento, a informação repassada aos policiais é de que um dos automóveis, conduzido por Pedro, teria invadido a pista contrária, provocando a batida contra um Corolla que seguia no sentido oposto e era conduzido por um idoso, de 66 anos.
Um dos condutores relatou, ainda no atendimento em São Sebastião, que seguia no sentido de subida (direção Maresias) quando o outro veículo entrou na sua faixa, tornando impossível uma manobra para evitar a colisão.
O registro cita que, no momento do acidente no Contorno Sul da Tamoios em São Sebastião, havia forte chuva e risco iminente de deslizamento de terra. Por esse motivo, a prioridade foi liberar a via e manter a segurança do tráfego para evitar novos acidentes, e a perícia não foi acionada no local.
Além disso, equipes de resgate precisaram cortar portas e manusear os veículos para retirar vítimas presas nas ferragens, o que pode prejudicar a análise técnica completa da dinâmica exata do acidente no Contorno Sul da Tamoios.
Outro detalhe registrado na ocorrência é que, em um dos veículos envolvidos no acidente no Contorno Sul da Tamoios, havia um cachorro no banco traseiro, já sem vida.