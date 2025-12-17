Acidente no Contorno Sul da Tamoios em São Sebastião terminou com a morte de dois homens e uma mulher que não resistiram à gravidade dos ferimentos após uma colisão frontal registrada na noite desta terça-feira (16), no trecho que liga Caraguatatuba a São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Um cachorro também foi encontrado sem vida na parte traseira de um dos veículos.

Segundo o registro da ocorrência, seis pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas para atendimento em São Sebastião, mas três evoluíram para óbito durante o trajeto ou após o atendimento hospitalar, em decorrência da gravidade das lesões.