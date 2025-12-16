Vídeo obtido por OVALE mostra mãe e babá acusadas de maus-tratos a bebê de 8 meses sendo agredidas por populares em Taubaté. As duas mulheres foram detidas e liberadas.
Com isso, os moradores do bairro Água Quente tentaram fazer justiça com as próprias mãos, primeiro durante a tarde dessa segunda-feira (15) e depois à noite. As imagens mostram diversas mulheres agredindo as duas suspeitas.
Durante a tarde, a agressão foi contra a babá, de 23 anos. Como a mãe não estava com ela, os moradores aguardaram a chegada dela para tirar satisfações, o que culminou nas agressões físicas. Pelo menos 10 pessoas participaram dos atos contra as mulheres investigadas pela polícia.
A ocorrência de maus-tratos aconteceu no domingo (14), após a Polícia Militar ser acionada para averiguar os fatos. A vítima principal, uma bebê, foi levada ao pronto-socorro infantil ao lado do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté), segundo boletim de ocorrência da Polícia Civil.
De acordo com o registro, a ocorrência aconteceu em uma residência no bairro Água Quente. Policiais militares informaram que foram acionados via Copom para checar a denúncia de maus-tratos envolvendo uma das três crianças da casa.
Segundo o boletim, a mãe, de 28 anos, teria dito aos policiais que saiu para trabalhar na noite anterior e deixou os filhos sob os cuidados da babá, de 23 anos. Ela afirmou que não teria percebido lesões antes de sair, mas que, conforme a versão apresentada pela babá, os ferimentos teriam ocorrido após uma queda.
Diante do relato, os policiais acionaram o Conselho Tutelar e a criança foi levada ao pronto-socorro infantil. As outras duas crianças permaneceram na casa sob responsabilidade de um familiar, enquanto a ocorrência era apresentada no plantão policial, no domingo.
O BO descreve que os policiais constataram que a residência estaria em condição insalubre e menciona ainda a informação de uma queda (na semana anterior), sem busca de atendimento médico. O documento também registra a fala de uma das crianças, relatando agressões anteriores com chineladas atribuídas à babá.
Após as oitivas, a autoridade policial apontou que houve indícios de omissão e negligência tanto da mãe quanto da babá e que a criança só teria sido encaminhada ao hospital após intervenção familiar e acionamento da PM. A bebê permaneceu internada sob orientação médica.
O plantão requisitou a presença de médico legista para avaliar as lesões ainda no hospital e solicitou o prontuário médico para análise. As duas mulheres foram presas em flagrante e indiciadas por maus-tratos, com instauração de inquérito policial.