Uma mulher de 37 anos foi vítima de estupro cometido por três homens enquanto caminhava pela Rodovia Deputado Nesralla Rubez (SP-058), em Lavrinhas, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como estupro com concurso de agentes, e as investigações buscam identificar os autores.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no sábado (13), por volta das 17h40, nas proximidades de uma rotatória no bairro Pinheiros. A vítima relatou que caminhava pela rodovia quando foi abordada por três indivíduos que ocupavam um veículo semelhante a um VW Gol, de cor preta ou cinza.