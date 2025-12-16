Uma mulher de 37 anos foi vítima de estupro cometido por três homens enquanto caminhava pela Rodovia Deputado Nesralla Rubez (SP-058), em Lavrinhas, no Vale do Paraíba. O caso foi registrado pela Polícia Civil como estupro com concurso de agentes, e as investigações buscam identificar os autores.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no sábado (13), por volta das 17h40, nas proximidades de uma rotatória no bairro Pinheiros. A vítima relatou que caminhava pela rodovia quando foi abordada por três indivíduos que ocupavam um veículo semelhante a um VW Gol, de cor preta ou cinza.
De acordo com o relato, dois homens desceram do carro com camisas cobrindo os rostos, agarraram a vítima pelo cabelo e a colocaram à força no veículo. Em seguida, o grupo seguiu em direção a Cruzeiro, entrou em uma estrada e parou em uma área de mata.
No local, a mulher foi retirada do carro e violentada sexualmente por dois dos suspeitos, sem consentimento. Após o crime, os homens fugiram e a vítima conseguiu retornar para casa com dificuldade.
A mulher procurou atendimento médico na Santa Casa de Cruzeiro na segunda-feira (15), onde recebeu cuidados e passou por exames. A Polícia Civil requisitou avaliação do médico legista e a documentação médica para instruir o inquérito.
A equipe policial também realizou diligências para localizar câmeras de segurança que pudessem auxiliar na investigação, mas, segundo o registro, não foram encontradas câmeras na área indicada pela vítima.
O caso segue sob investigação pela Polícia Civil de Lavrinhas, que trabalha para identificar os suspeitos e esclarecer as circunstâncias do crime.
Como denunciar e buscar ajuda
Em situações de emergência, ligue 190. Denúncias de violações de direitos humanos podem ser feitas pelo Disque 100. Mulheres vítimas de violência podem buscar orientação pelo 180 ou procurar a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) mais próxima.