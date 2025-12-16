Após serem presas e liberadas, mãe e babá acusadas de maus-tratos a bebê de 8 meses são agredidas por populares em Taubaté. Os moradores do bairro Água Quente tentaram fazer justiça com as próprias mãos, primeiro durante a tarde dessa segunda-feira (15) e depois à noite.

Durante a tarde, a agressão foi contra a babá, de 23 anos. Como a mãe não estava com ela, os moradores aguardaram a chegada dela para tirar satisfações, o que culminou nas agressões físicas. Pelo menos 10 pessoas participaram dos atos contra as mulheres investigadas pela polícia.