Adicionais: MPT mediará sessão entre vereadores e Prefeitura

A instauração do procedimento de mediação de conflito coletivo foi solicitada no fim de fevereiro por cinco vereadores que não integram a base aliada ao governo na Câmara - Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB), que são da oposição, e Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade) e Nunes Coelho (Republicanos), que se intitulam independentes.

Em meio aos debates sobre a regulamentação de adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida feita pelo governo Sérgio Victor (Novo), o MPT (Ministério Público do Trabalho) irá realizar no próximo dia 9, a partir das 9h, uma sessão de mediação entre um grupo de vereadores e a Prefeitura de Taubaté.

Os vereadores pediram que, na sessão de mediação de conflito, o MPT esclareça os termos do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com a Prefeitura em dezembro de 2024, no qual o município se comprometeu a "elaborar e implementar Programa de Gerenciamento de Riscos e a cumprir todos os dispositivos relativos ao gerenciamento de riscos ocupacionais" previstos nas normas do Ministério de Trabalho.

Os parlamentares afirmam que o TAC tem sido usado erroneamente pela Prefeitura para justificar a regulamentação dos adicionais. "Essa mediação visa a discussão com relação a todo o imbróglio da insalubridade na cidade, uma vez que o decreto do prefeito se justificou em uma das questões sobre o TAC firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura. A gente pediu essa mediação para comprovar que em nenhum momento o Ministério Público requereu no TAC a mudança da forma de pagamento dos servidores, a questão do anuenio e da sexta-parte junto com o salário-base", disse Isaac.

A realização da sessão de mediação, que será telepresencial, foi determinada pela procuradora do trabalho Mayla Mey Friedriszik Octaviano Simon Venancio, da Procuradoria do Trabalho de São José dos Campos.