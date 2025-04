Sindicato dos Servidores pede reajuste salarial de 25% em S. José

Pauta

O Sindicato dos Servidores de São José dos Campos protocolou nessa quinta-feira (3), no gabinete do prefeito Anderson Farias (PSD), a pauta de reivindicações da campanha salarial 2025.

Calendário

No documento, o Sindicato dos Servidores também solicitou que a Prefeitura estabeleça um calendário de reuniões para negociar os itens apresentados.