URGENTE: Ônibus desgovernado derruba poste no Aquárius, em SJC

Um ônibus do transporte público de São José dos Campos se envolveu em um acidente no final da tarde desta sexta-feira (4), assustando moradores do bairro Jardim Aquárius.

De acordo com as primeiras informações, o veículo estava estacionado em um ponto na Rua Juiz David Barrilli, próximo ao cruzamento com a Avenida Comendador Vicente de Paulo Penido, quando teria perdido o freio e descido desgovernado.