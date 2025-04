Empresa de S. José vai produzir míssil para o Exército Brasileiro

Empresa brasileira de tecnologia e defesa com sede em São José dos Campos, a Siatt assinou com o Exército Brasileiro, durante a feira LAAD 2025, no Rio de Janeiro, o contrato para a produção do lote série do míssil MAX 1.2 AC.

Na avaliação da empresa, a iniciativa marca um “avanço estratégico para a soberania nacional e fortalece a indústria brasileira de defesa”. O valor do negócio não foi divulgado.