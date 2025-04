Homem é detido após passar 14h no motel com garota de programa

Um homem foi preso por 'calote' após passar 14 horas em um quarto de motel ao lado de uma garota de programa e se negar a pagar pelo 'serviço', assim como se recusar a quitar a despesa de hospedagem.

O caso aconteceu em Porangatu (GO), na última sexta-feira (28). O rapaz, de 33 anos, chegou ao motel sozinho, por volta da 1h, e ligou para uma garota de programa, ficando com ela no quarto até 16h.