Professora é denunciada por homofobia em sala de aula, em S. José

Uma professora do 2º ano do ensino médio de São José dos Campos foi denunciada por falas homofóbicas durante uma aula na Escola Estadual João Cursino, no Jardim São Dimas, região central da cidade.

O caso ocorreu no dia 24 de março, quando o denunciante, um aluno de 17 anos, levou um exercício até a docente para correção.