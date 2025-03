Câmara ouvirá secretários no dia 31 sobre mudanças em adicionais

Convocação

Os secretários de Gabinete (Alexandre Calil) e de Administração (Matheus Prado) da Prefeitura de Taubaté serão ouvidos na próxima segunda-feira (31), a partir das 18h, na Câmara, sobre a regulamentação da concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida.

Esclarecimentos

Aprovada por unanimidade no dia 11 de março, a convocação dos secretários foi solicitada pelos vereadores Dentinho (PP), Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB). No requerimento, os parlamentares ressaltaram que a Câmara fez uma audiência pública sobre o tema no dia 7, mas nenhum secretário ou representante da Prefeitura compareceu, "mesmo após convite formal".