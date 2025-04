Após ver mãe apanhar, filho de 14 anos atira na nuca do pai

Um menino de 14 anos atirou na nuca do próprio pai, neste domingo (30), enquanto ele dormia. O adolescente atirou após ver o pai agredindo a mãe.

O crime aconteceu em Campinorte (GO). Segundo a imprensa local, o filho pegou a arma do pai e atirou enquanto ele dormia, para se vingar das agressões sofridas por ele e pela mãe. O pai teria chegado em casa embriagado, apresentando comportamento agressivo, agredindo a esposa e filhos.