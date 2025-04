URGENTE: Ônibus com 10 professores sofre acidente no Vale

Um ônibus escolar que transportava dez professores da rede municipal de Lorena se envolveu em um acidente nesta quarta-feira (2), no bairro Pinhal Novo. O veículo retornava da Escola Municipal Belarmina Fernandes Borges, localizada na zona rural da cidade, quando apresentou problemas e saiu da pista.

De acordo com o motorista, uma falha no sistema de freios pode ter causado o acidente. A versão será apurada por meio de perícia técnica. No momento do incidente, estavam a bordo dez docentes e o condutor.