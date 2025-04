'Só love': 2 homens são flagrados fazendo amor de dia no parque

Dois homens foram surpreendidos pela Guarda Municipal durante um ato sexual no Parque Arnulpho Fioravante, na região da Vila Sulmat, em Dourados (MS), na tarde desta terça-feira (1º). O caso ocorreu próximo ao lago e à pista de caminhada do local, frequentado por famílias e moradores da cidade, situada a 221 km de Campo Grande.

De acordo com informações do Dourados News, os guardas foram acionados por volta das 13h30 após denúncias de visitantes. Ao chegarem ao local, encontraram os envolvidos embaixo de uma mangueira: um deles estava apenas de cueca, enquanto o outro se vestia às pressas. Ao notarem a aproximação dos agentes, tentaram se esconder na vegetação, mas foram abordados.