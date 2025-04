Taubaté fica sem aporte mensal de R$ 3,5 mi do estado para o HMUT

A Prefeitura de Taubaté corre o risco de não receber mais auxílio financeiro mensal do governo estadual para custear a gestão do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

Até o início desse ano, dos R$ 9,4 milhões que a Prefeitura repassa por mês para a Santa Casa de Chavantes, que é a entidade gestora do hospital, R$ 3,5 milhões vinham do governo estadual - o restante era composto por R$ 2,498 milhões do governo federal e R$ 3,498 milhões do próprio município.