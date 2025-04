Menino de 12 anos se suicida após mãe proibir o uso de celular

Uma tragédia familiar.

Um menino de 12 anos tirou a própria vida após a mãe proibi-lo de usar o telefone celular.

O caso, revelado pelo portal 'Notícias Oriente', aconteceu em Mérida, na Venezuela. Segundo o site, Marzuq Gabriel González García, de 12 anos, suicidou-se depois que a mãe lhe tirou o celular.