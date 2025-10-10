Fim de semana será de cultura e diversão para todas as idades

Shows, teatro, feiras e atividades ao ar livre prometem movimentar a cidade neste fim de semana. A programação reúne atrações gratuitas e para toda a família. Confira a agenda cultural:
Sexta no Centro traz edição especial Reggae Power
Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça do Coreto)
Sexta-feira, 11 de outubro
Das 17h às 22h
Opções gastronômicas, artesanato e produção criativa
Entrada gratuita
‘Orquestra nos Bairros’ vai ao Vista Alegre e Parque da Cidade
OMJ e Renata Cruz no CEU das Artes do Vista Alegre
rua Cabo Edvaldo Quirino Santana, s/n – Vista Alegre
Sábado, 11 de outubro
A partir das 15h
Entrada gratuita
OMJ e Rudy no Parque da Cidade
rodovia João Cereser, km 66 – Pinheirinho
Domingo, 12 de outubro
A partir das 15h
Entrada gratuita
'Asas da paisagem” chega à Pinacoteca
Pinacoteca Municipal
rua Barão de Jundiaí, 109 – Centro
De 11 de outubro a 08 de novembro
Terça-feira a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h
Entrada gratuita
Companhia de Teatro divulga programação especial para a criançada
Robin Hood
Centro das Artes - Sala Josette Feres
Rua Barão de Jundiaí, 1093
Sábado, 11 de outubro
Das 11h às 12h
Domingo, 12 de outubro
Das 11h às 12h
Entrada gratuita – Ingressos disponíveis a partir das 10h30 da sexta-feira (10) nas bilheterias e totens eletrônicos do Centro das Artes e do Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro) e pela internet, por meio da plataforma Sympla.
R.I.P. – Uma História de Amor
Centro das Artes - Sala Glória Rocha
Rua Barão de Jundiaí, 1093
Sábado, 11 de outubro
Das 16h às 17h
Domingo, 12 de outubro
Das 16h às 17h
Entrada gratuita – Ingressos disponíveis a partir das 10h30 da sexta-feira (10) nas bilheterias e totens eletrônicos do Centro das Artes e do Teatro Polytheama (rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro) e pela internet, por meio da plataforma Sympla.
‘Sabores da Gente’ reúne artesanato e gastronomia
Espaço Expressa (área externa)
avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa
Sábado, 11 de outubro
13h às 19h
Bancas de vendas dos produtores rurais de frutas, verduras, legumes e hortícolas variadas; permissionários das feiras livres e varejões municipais; food trucks de gastronomia artesanal; empreendedores das Rotas Turísticas municipais; e artesãos do programa Jundiaí feito à Mão.
Entrada gratuita