Fim de semana será de cultura e diversão para todas as idades

Shows, teatro, feiras e atividades ao ar livre prometem movimentar a cidade neste fim de semana. A programação reúne atrações gratuitas e para toda a família. Confira a agenda cultural:

Sexta no Centro traz edição especial Reggae Power

Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça do Coreto)

Sexta-feira, 11 de outubro

Das 17h às 22h

Opções gastronômicas, artesanato e produção criativa

Entrada gratuita

‘Orquestra nos Bairros’ vai ao Vista Alegre e Parque da Cidade