‘Sabores da Gente’ chega à sua 5ª edição do ano no sábado (11)

O Espaço Expressa fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa. A entrada principal para quem chega a pé é na esquina da avenida com a rua São Bento. Para quem chega de carro, o local conta com estacionamento gratuito e coberto, com entrada pela avenida, na esquina com a rua Abolição.

Já as linhas de ônibus que atendem a região circulam entre os terminais Vila Arens e Hortolândia. Pela avenida União dos Ferroviários, aos sábados, a linha 961 F circula até as 14h e a linha 310 até as 18h. E pela rua Marechal Deodoro da Fonseca, a poucos quarteirões da entrada do Espaço Expressa, as opções de linhas são 702, 703, 704, 705, 706, 720, 907, 913, 953, 961 e 962.