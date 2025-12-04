O Paulista segue a todo vapor com a montagem do elenco para a disputa da Série A3 de 2026. Nesta semana, o clube anunciou mais dois reforços para a próxima temporada: o atacante Matheus Arcanjo e o lateral-direito Jean Gaúcho.
O novo centroavante do Galo tem 24 anos, atuou em 2025 pelo Betel, Juventus-SC e Colorado Caieiras e já está treinando com o restante do elenco há duas semanas. Com 1,95m, Matheus Arcanjo também tem na altura uma das suas principais características. "Muito feliz em fazer parte desse clube gigante, desde que recebi o primeiro contato. Vamos fazer o máximo para conquistar os objetivo principal do ano, que é o acesso à Série A2", disse.
FARO DE GOL
Na última temporada, Matheus marcou nove gols em 24 jogos disputados, sendo 16 como titular. Essa foi sua temporada mais artilheira da carreira.
Foram seis gols pelo Colorado Caieiras na Série A4, dois pelo Batel, pela Taça FPF, e um pelo Juventus-SC, pela 2ª Divisão do Campeonato Catarinense.
Além das passagens por estes clubes citados acima em 2025, Arcanjo também já vestiu a camisa do Tirol, Amparo, Poços de Caldas, Penapolense, União São João e Uberaba.
LATERAL FORMADO NA CHAPE
O segundo reforço anunciado nesta semana, o lateral Jean Gaúcho tem 25 anos, é formado nas categorias de base da Chapecoense e estava no Esporte Clube Gaúcho na Copa RS na última temporada. Em 2025 ele também defendeu o Santa Cruz, pela 2ª Divisão do Campeonato Gaúcho (divisão de acesso).
Jean disputou 23 jogos neste ano, todos como titular, e anotou duas assistências. Foram nove partidas pela Copa RS e 14 pelo Campeonato Gaúcho. Nas temporadas anteriores, o lateral defendeu o Real Sport Clube (RS), Desportiva Ferroviária (ES), Ouvidorense (GO), Avenida (RS), Metropolitano (SC) e Iguaçu (PR). Na Chape, atuou nas categorias sub-19 e sub-20 entre 2018 e 2020.
"Muito feliz por estar aqui, é uma ótima oportunidade na minha carreira e vou me doar ao máximo para subirmos à A2", disse.
ELENCO
Com a chegada do atleta, o clube chega a 11 reforços anunciados, que se juntam às 11 renovações, para o trabalho do técnico Raphael Pereira, que trabalha com 25 atletas neste momento.
