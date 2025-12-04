O Paulista segue a todo vapor com a montagem do elenco para a disputa da Série A3 de 2026. Nesta semana, o clube anunciou mais dois reforços para a próxima temporada: o atacante Matheus Arcanjo e o lateral-direito Jean Gaúcho.

O novo centroavante do Galo tem 24 anos, atuou em 2025 pelo Betel, Juventus-SC e Colorado Caieiras e já está treinando com o restante do elenco há duas semanas. Com 1,95m, Matheus Arcanjo também tem na altura uma das suas principais características. "Muito feliz em fazer parte desse clube gigante, desde que recebi o primeiro contato. Vamos fazer o máximo para conquistar os objetivo principal do ano, que é o acesso à Série A2", disse.

FARO DE GOL