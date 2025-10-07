Companhia de Teatro divulga programação especial para a criançada

A Companhia de Teatro de Jundiaí abre, neste final de semana, a programação gratuita preparada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) para comemorar o Dia das Crianças. As apresentações, ao longo do mês de outubro, serão realizadas no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro com entrada gratuita e distribuição dos ingressos a partir das 10h30 da véspera de cada espetáculo, tanto na bilheteria e totens eletrônicos, quanto na internet, por meio da plataforma Sympla.

Neste sábado (11), o corpo artístico de Teatro da SMCULT apresenta, às 11h, a peça “Robin Hood”, na Sala Josette Feres, e, às 16h, a peça ““R.I.P. – Uma História de Amor”, na Sala Glória Rocha.

Os mesmos horários e espetáculos repetem-se no domingo (12), com “Robin Hood”, na Sala Josette Feres, às 11h, e “R.I.P. – Uma História de Amor”, na Sala Glória Rocha, às 16h.