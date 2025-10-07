Companhia de Teatro divulga programação especial para a criançada

A Companhia de Teatro de Jundiaí abre, neste final de semana, a programação gratuita preparada pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) para comemorar o Dia das Crianças. As apresentações, ao longo do mês de outubro, serão realizadas no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro com entrada gratuita e distribuição dos ingressos a partir das 10h30 da véspera de cada espetáculo, tanto na bilheteria e totens eletrônicos, quanto na internet, por meio da plataforma Sympla.
Neste sábado (11), o corpo artístico de Teatro da SMCULT apresenta, às 11h, a peça “Robin Hood”, na Sala Josette Feres, e, às 16h, a peça ““R.I.P. – Uma História de Amor”, na Sala Glória Rocha.
Os mesmos horários e espetáculos repetem-se no domingo (12), com “Robin Hood”, na Sala Josette Feres, às 11h, e “R.I.P. – Uma História de Amor”, na Sala Glória Rocha, às 16h.
Com texto e direção de Carla Candiotto, diretora artística da companhia, “Robin Hood” traz uma adaptação divertida do famoso arqueiro medieval justiceiro que rouba dos ricos para dar aos pobres. Utilizando a linguagem do Teatro Físico, o espetáculo trata de temas como Poder, Justiça e Cidadania, enquanto narra as aventuras de Robin e seu bando na defesa do povo de Nottingham.
Já “R.I.P. – Uma História de Amor” conta a história de Mário e suas tentativas de declarar seu amor por Maria, enquanto se defende das investidas de Enrico, o Talarico. Misturando rimas, sustos e atrapalhadas, o espetáculo leva o público ao cemitério de um vilarejo qualquer, no dia do ano em que os familiares homenageiam seus antepassados e Mário vai em busca das bênçãos de sua mãe para a nova união. Quem será que leva a melhor nesta história: a alma gêmea ou a alma penada?
O Centro das Artes fica na rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro. Já a programação do Mês das Crianças segue ao longo de todo o mês de outubro, com apresentações dos demais corpos artísticos da SMCULT e em diversos pontos de Jundiaí. Os detalhes podem ser consultados na Agenda Cultural da Prefeitura de Jundiaí.