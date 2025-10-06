Sexta no Centro traz edição especial Reggae Power

A edição de outubro do Sexta no Centro será na próxima sexta-feira (10) e promete embalar a Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) com o ritmo e estilo Reggae Power. A programação com entrada gratuita vai das 17h às 22h e irá unir desta vez as bandas Favela Sound System e Raízes Rasta, além das atrações de costume, como as diversas opções gastronômicas, artesanato e produção criativa como opções para o público.
“No contexto da requalificação da região central de Jundiaí, a Sexta no Centro é uma iniciativa já sólida e sempre aguardada pelo público, que prestigia a produção artística local e ocupa este espaço por meio da confraternização e convivência entre amigos”, comentou a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro.
A programação musical começa às 17h, com o show do Favela Sound System. Criado em 2010 como alternativa de cultura Reggae para Jundiaí, o Favela Sound System é formado por Natan (P.Nasty), Davidson (Dee-i-Dee), Paulo Cezar (J.Pinho), Willian (NovaEra) e Vitor (Vitão) e tem como missão difundir o ritmo e sua mensagem como ferramenta de transformação pessoal, representatividade e resgate das culturas negra e latina. Além da bagagem cultural, as apresentações do coletivo também contam com um sistema de som acústico fiel aos modelos jamaicanos, que transformam o ambiente proporcionando uma experiência muito mais imersiva. Isso tudo, desenvolvendo também um trabalho sólido dentro da cena Sound System nacional e mundial.
Já às 20h30, quem sobe ao palco da praça serão os músicos do Raízes Rasta, banda que, desde 1999, encanta com uma fusão de estilos e fontes musicais, criando um som que ressoa profundamente com seu público fiel. Entre álbuns lançados, a banda traz os discos “Raízes Rasta”, “Atitude” – do qual faz parte a faixa “Luz do Sol”, “Um jeito de virar tudo” e outros lançamentos. Composta por Pigo Brayner (voz), Glauber Mariano (percussão), Mau Borelli (voz e teclado), Weber Schoroedes (voz e baixo), Briel Denardi (bateria) e Rubinho Pechiare (guitarra), a banda coleciona também diverso prêmios e as participações em festivais e premiações em diversos estados do país.
As delícias gastronômicas da festa ficarão por conta das barracas e food trucks que o público já conhece, com opções de salgados, sobremesas e bebidas diversas, como de empreendimento da Rota Turística da Cerveja Artesanal.
Quem também marcará presença são as bancas do programa Galpão Criativo e das Câmaras Setoriais de Artes Visuais e Literatura do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC).