'Asas da paisagem” chega à Pinacoteca neste sábado (11)

A Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes recebe, neste sábado (11), às 10h, a abertura da exposição “Asas da paisagem”, da artista Sílvia Guadagnini. A mostra, viabilizada por meio do edital da IV ExpoArtes da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) da Prefeitura, poderá ser visitada até o dia 8 de novembro, com entrada gratuita.
“Asas da paisagem” traz nove fotografias de borboletas e mariposas tropicais registradas na região da Serra do Japi e sobre as quais Guadagnini criou intervenções nas estampas das asas, substituindo-as por imagens de satélite de locais no Brasil que sofreram os efeitos das mudanças climáticas extremas ou tiveram profundas alterações na paisagem causadas pela ação humana.
A artista desenvolveu sua pesquisa visual na intersecção entre arte, ciência e tecnologia, e utilizou para realização as obras ferramentas tecnológicas como fotografia digital, aplicativos de tratamento de imagem, aplicativos de geolocalização e contam com o apoio de biólogos para identificação de espécies e referências teóricas.
Desde 2018, Sílvia realiza uma pesquisa fotográfica sobre lepidópteros (borboletas e mariposas) e suas fotografias são feitas na Serra do Japi, importante fragmento de Mata Atlântica preservada e que possui cerca de 650 dessas espécies.
A Pinacoteca Municipal fica na rua Barão de Jundiaí, 109 – Centro, e fica aberta de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4589-6792.