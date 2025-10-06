06 de outubro de 2025
MOSTRA GRATUITA

'Asas da paisagem” chega à Pinacoteca neste sábado (11)

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Obras da exposição são resultado da intervenção de imagens de satélite de pontos brasileiros sobre as estampas das asas de espécies da fauna da Serra do Japi
Obras da exposição são resultado da intervenção de imagens de satélite de pontos brasileiros sobre as estampas das asas de espécies da fauna da Serra do Japi

A Pinacoteca Municipal Diógenes Duarte Paes recebe, neste sábado (11), às 10h, a abertura da exposição “Asas da paisagem”, da artista Sílvia Guadagnini. A mostra, viabilizada por meio do edital da IV ExpoArtes da Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT) da Prefeitura, poderá ser visitada até o dia 8 de novembro, com entrada gratuita.

“Asas da paisagem” traz nove fotografias de borboletas e mariposas tropicais registradas na região da Serra do Japi e sobre as quais Guadagnini criou intervenções nas estampas das asas, substituindo-as por imagens de satélite de locais no Brasil que sofreram os efeitos das mudanças climáticas extremas ou tiveram profundas alterações na paisagem causadas pela ação humana.

A artista desenvolveu sua pesquisa visual na intersecção entre arte, ciência e tecnologia, e utilizou para realização as obras ferramentas tecnológicas como fotografia digital, aplicativos de tratamento de imagem, aplicativos de geolocalização e contam com o apoio de biólogos para identificação de espécies e referências teóricas.

Desde 2018, Sílvia realiza uma pesquisa fotográfica sobre lepidópteros (borboletas e mariposas) e suas fotografias são feitas na Serra do Japi, importante fragmento de Mata Atlântica preservada e que possui cerca de 650 dessas espécies.

A Pinacoteca Municipal fica na rua Barão de Jundiaí, 109 – Centro, e fica aberta de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4589-6792.

