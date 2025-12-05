Um adolescente de 16 anos morreu dentro de casa, no Jardim Europa, em Campo Limpo Paulista, na noite desta quinta-feira (4). Ele foi encontrado pelo pai, sobre a cama e sem sinais vitais. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.
O genitor chegou em casa e se deparou com o portão trancado. Preocupado, ele pulou o muro acessado pela casa vizinha e encontrou o filho sobre a cama, desacordado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e foram realizadas manobras de reanimação; ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu.
Apesar de indícios de que ele possa ter cometido suicídio, inalando gás de cozinha - segundo depoimento do irmão dele, em Boletim de Ocorrência -, o delegado Francisco Felipe Preuss não formou convicção sobre o que de fato aconteceu e registrou o caso como morte suspeita, para que haja investigação por parte da Polícia Civil.
O corpo será levado para o Instituto Médico Legal IML de Jundiaí para exames necroscópicos, o que vai determinar o que causou a morte.