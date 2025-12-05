05 de dezembro de 2025
MORTE SUSPEITA

Adolescente é encontrado morto e caso será investigado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
De acordo com o BO, o jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu
De acordo com o BO, o jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Um adolescente de 16 anos morreu dentro de casa, no Jardim Europa, em Campo Limpo Paulista, na noite desta quinta-feira (4). Ele foi encontrado pelo pai, sobre a cama e sem sinais vitais. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

O genitor chegou em casa e se deparou com o portão trancado. Preocupado, ele pulou o muro acessado pela casa vizinha e encontrou o filho sobre a cama, desacordado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e foram realizadas manobras de reanimação; ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu.

Apesar de indícios de que ele possa ter cometido suicídio, inalando gás de cozinha - segundo depoimento do irmão dele, em Boletim de Ocorrência -, o delegado Francisco Felipe Preuss não formou convicção sobre o que de fato aconteceu e registrou o caso como morte suspeita, para que haja investigação por parte da Polícia Civil.

O corpo será levado para o Instituto Médico Legal IML de Jundiaí para exames necroscópicos, o que vai determinar o que causou a morte.

