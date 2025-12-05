A Escola Estadual Bispo Dom Gabriel Bueno Paulino Couto é uma das mais tradicionais da cidade. Foi fundada em 1946 na cidade, oferecendo o ensino do extinto ginásio, que hoje equivale ao Ensino Médio. Posteriormente, passou também a oferecer os anos finais do Ensino Fundamental. No entanto, no próximo ano, quando completará 80 anos, a instituição deixará de oferecer o 1º ano do Ensino Médio, primeiro passo para tirar esta fase da educação da escola, que deve passar a ter apenas Ensino Fundamental.

O comunicado oficial à comunidade escolar aconteceu no dia 18 de novembro e pegou muita gente de surpresa, entre professores, estudantes e pais, que esperavam a continuidade na instituição. A notícia impacta sobretudo estudantes que concluem o 9º ano do Ensino Fundamental neste ano e, naturalmente, migrariam para o primeiro ano do Ensino Médio em 2026, mas agora vão precisar mudar de escola.

Segundo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Unidade Regional de Ensino (URE) Jundiaí informa que, a partir do próximo ano, os estudantes que iniciarão a 1ª série do Ensino Médio serão encaminhados para as escolas centrais EE Conde do Parnaíba e EE Antenor Soares Gandra; e, na região do Vianelo, para a EE Cel. Siqueira de Moraes. Todas as escolas ofertam o ensino diurno, o que, segundo a pasta, não altera a rotina dos estudantes. Caso os responsáveis desejem solicitar a transferência dos filhos para escolas próximas às suas residências, poderão fazer a partir de 5 de janeiro de 2026.