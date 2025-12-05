A Escola Estadual Bispo Dom Gabriel Bueno Paulino Couto é uma das mais tradicionais da cidade. Foi fundada em 1946 na cidade, oferecendo o ensino do extinto ginásio, que hoje equivale ao Ensino Médio. Posteriormente, passou também a oferecer os anos finais do Ensino Fundamental. No entanto, no próximo ano, quando completará 80 anos, a instituição deixará de oferecer o 1º ano do Ensino Médio, primeiro passo para tirar esta fase da educação da escola, que deve passar a ter apenas Ensino Fundamental.
O comunicado oficial à comunidade escolar aconteceu no dia 18 de novembro e pegou muita gente de surpresa, entre professores, estudantes e pais, que esperavam a continuidade na instituição. A notícia impacta sobretudo estudantes que concluem o 9º ano do Ensino Fundamental neste ano e, naturalmente, migrariam para o primeiro ano do Ensino Médio em 2026, mas agora vão precisar mudar de escola.
Segundo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Unidade Regional de Ensino (URE) Jundiaí informa que, a partir do próximo ano, os estudantes que iniciarão a 1ª série do Ensino Médio serão encaminhados para as escolas centrais EE Conde do Parnaíba e EE Antenor Soares Gandra; e, na região do Vianelo, para a EE Cel. Siqueira de Moraes. Todas as escolas ofertam o ensino diurno, o que, segundo a pasta, não altera a rotina dos estudantes. Caso os responsáveis desejem solicitar a transferência dos filhos para escolas próximas às suas residências, poderão fazer a partir de 5 de janeiro de 2026.
Ainda segundo a Secretaria de Educação, todo estudante que necessitar tem vaga garantida na rede pública de ensino, sendo sempre direcionado à escola mais próxima de sua residência que possua vaga disponível para o ano/série pretendido. Cabe ressaltar que, para frequentar as aulas no período noturno, será necessário que o responsável apresente uma declaração de vínculo empregatício emitida pelo empregador. Caso a escola que ofereça aulas noturnas esteja a mais de 2 km da residência, será disponibilizado transporte escolar, conforme a Resolução SE nº 27.
Comunidade
Com a informação, a comunidade escolar rapidamente mobilizou esforços para tentar impedir a extinção do Ensino Médio no Bispo, um abaixo-asssinado foi criado e já conta com mais de 1,5 mil assinaturas. Professor da escola, Rodolfo Neviani diz que essa descontinuidade "significa em 2026 não ter primeiro ano, em 2027 não ter segundo e, em 2028, a escola estaria num processo completo de transformação do Ensino Fundamental".
No entanto, o educador lembra que "existe a resolução 115, que é a resolução da Secretaria da Educação, Seduc, de 2025, que disciplina as regras para a formação de classes. Essa resolução é muito explícita na nossa leitura, não tem espaço para interpretações. Tem que haver respeito pela série histórica da instituição, inclusive, esse é o inciso 1 do artigo 1, esse é um dos princípios da formação de classes, continuidade de estudos na mesma instituição", lembra. "É uma decisão da administração regional que coloca a própria
resolução estadual em segundo plano".
Segundo o professor, houve votação recente na escola para que se tornasse de ensino integral (PEI), mas a proposta foi rejeitada pela comunidade escolar, visto que muitos alunos da instituição têm atividades em contraturno. São atletas que treinam no Bolão, são estudantes de de música do Projeto Guri, são estudantes técnicos de instituições como Senai e Etecs. E muitos estudantes, principalmente do Ensino Médio, foram para o Bispo por terem saído de outras escolas que adotaram o PEI. Este, segundo ele, poderia ter sido um motivo para a extinção do Ensino Médio, visto que não há, na prática, outra justificativa para a mudança.
"A gente entende que isso não vai levar uma adesão maior ao PEI, a gente entende que é contraditório a tudo que tem acontecido até então, como a nossa adesão ao técnico ou as manifestações da comunidade contra o PEI", diz o docente. Além disso, Rodolfo lembra que, após um episódio de violência na escola em 2022, a comunidade escolar se esforçou para que o Bispo voltasse a ser referência entre escolas estaduais da cidade. "As famílias que mantiveram seus alunos aqui, os professores que se mantiveram aqui, nós ficamos quando ninguém queria e nós levantamos a escola".