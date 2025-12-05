05 de dezembro de 2025
LUTO

Jundiaí perde Hilário De Marchi


| Tempo de leitura: 1 min
Hilário De Marchi faleceu nesta sexta-feira
Faleceu nesta sexta-feira (5) um dos fundadores da empresa alimentícia De Marchi, o Sr. Hilário De Marchi, aos 81 anos. Hilário será velado na na Capela São Judas Tadeu, no bairro do Poste, até as 13h, com missa às 12h. O sepultamento será às 14h, no Cemitério Nossa Senhora do Desterro, em Jundiaí.

Em nota, a empresa lamentou a perda ao informar que, "mais do que um empreendedor visionário, Hilário foi um exemplo de humanidade, simplicidade e dedicação. Sua presença sempre atenta às pessoas e seu compromisso com o crescimento da De Marchi marcaram gerações e permanecem vivos em cada colaborador, em cada conquista e em cada capítulo da nossa trajetória".

Filho de José e Irene De Marchi, Hilário, junto aos irmãos Hélio, Carlos, Nelson, Wilson e Milton transformaram a empresa jundiaiense em referência nacional de congelados.

