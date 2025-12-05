A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), finalizou um trevo de acesso da Rua Catânia para a Rua Messina, no Jardim Bonfiglioli, e implantou um novo conjunto semafórico no cruzamento das duas vias. O novo conjunto semafórico operará em três fases, organizando os fluxos de forma segura e eficiente. As melhorias estarão funcionando a partir do próximo domingo, dia 7.
Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula Silva de Almeida, a obra neste cruzamento, que fica próximo ao Hospital Universitário de Jundiaí, será feita em três fases, sendo a primeira entregue neste domingo. “Num primeiro momento, motoristas e motociclistas terão acesso da Rua Catânia para a Rua Messina com conversões para ambos os sentidos, à direita em direção à Rua Bom Jesus de Pirapora e à esquerda no sentido da Av. 9 de Julho”, explicou.
A segunda fase contemplará o acesso direto à Rua Messina. Para quem segue em direção à Bom Jesus de Pirapora, a conversão para a Rua Catânia será permitida. Já para quem trafega no sentido da 9 de Julho, será mantida a proibição da conversão para a Rua Catânia. “Neste caso, os condutores deverão continuar utilizando o retorno existente próximo à Av. 9 de Julho, a aproximadamente 200 metros do semáforo”.
Mapa da região indica movimentos por fase semafórica
A terceira fase será exclusiva para pedestres, com travessia acionada por botoeira. Isso garantirá segurança e ordenamento no cruzamento, sem prejuízo ao trânsito de veículos quando não há a demanda. “A medida reduzirá os conflitos de tráfego, protegerá os pedestres e organizará os movimentos veiculares, resultando em uma circulação mais segura e previsível na região. Com essas iniciativas, a Prefeitura de Jundiaí reafirma seu compromisso com as necessidades reais da população”, finalizou a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí.