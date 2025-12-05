A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), finalizou um trevo de acesso da Rua Catânia para a Rua Messina, no Jardim Bonfiglioli, e implantou um novo conjunto semafórico no cruzamento das duas vias. O novo conjunto semafórico operará em três fases, organizando os fluxos de forma segura e eficiente. As melhorias estarão funcionando a partir do próximo domingo, dia 7.

Segundo a secretária de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, Ana Paula Silva de Almeida, a obra neste cruzamento, que fica próximo ao Hospital Universitário de Jundiaí, será feita em três fases, sendo a primeira entregue neste domingo. “Num primeiro momento, motoristas e motociclistas terão acesso da Rua Catânia para a Rua Messina com conversões para ambos os sentidos, à direita em direção à Rua Bom Jesus de Pirapora e à esquerda no sentido da Av. 9 de Julho”, explicou.

VEJA MAIS: