A série especial do portal GCN/Sampi chega hoje ao bloco das matérias que ocuparam da 80ª à 71ª posição no ranking de audiência de 2025. Neste trecho, relembramos histórias de luto, como a perda de um empresário e seu filho em um acidente, o assassinato de um padrasto pelo enteado e as polêmicas nos setores de saúde e meio ambiente. Confira os destaques:

80. Crime ambiental em São Joaquim da Barra

Multa de R$ 1 mil por aves em cativeiro

A Polícia Ambiental agiu rapidamente em 7 de outubro, multando um morador em R$ 1 mil por manter aves silvestres irregularmente. A descoberta ocorreu durante uma operação policial em uma residência. Sem anilhas ou autorização, os pássaros foram devolvidos à natureza e as gaiolas destruídas, enquanto o responsável responderá criminalmente.