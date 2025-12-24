A série especial do portal GCN/Sampi chega hoje ao bloco das matérias que ocuparam da 80ª à 71ª posição no ranking de audiência de 2025. Neste trecho, relembramos histórias de luto, como a perda de um empresário e seu filho em um acidente, o assassinato de um padrasto pelo enteado e as polêmicas nos setores de saúde e meio ambiente. Confira os destaques:
80. Crime ambiental em São Joaquim da Barra
Multa de R$ 1 mil por aves em cativeiro
A Polícia Ambiental agiu rapidamente em 7 de outubro, multando um morador em R$ 1 mil por manter aves silvestres irregularmente. A descoberta ocorreu durante uma operação policial em uma residência. Sem anilhas ou autorização, os pássaros foram devolvidos à natureza e as gaiolas destruídas, enquanto o responsável responderá criminalmente.
79. Bancários em Luta
Protesto contra fechamento de agências do Itaú
Em 8 de outubro, o centro de Franca foi palco de manifestações do Sindicato dos Bancários. O protesto denunciou o fechamento de agências do Itaú, alertando que a cidade restaria com apenas duas unidades. "A modernidade chegou, mas o ser humano está em primeiro lugar", declarou o vice-presidente do sindicato, expondo a preocupação com demissões e o atendimento precário aos aposentados.
78. Tragédia na Vila Santa Cruz (Parte 1)
"Morreu mesmo, né?": O fim trágico de Manoel
A 78ª posição traz o início da cobertura de um crime que chocou a cidade em 26 de fevereiro. Na rua Pedro Spessoto, Manoel de Jesus Silva foi morto a pauladas pelo enteado de 17 anos. A cena do crime, marcada pelo choro desesperado da esposa — mãe do autor e mulher da vítima —, comoveu os leitores. O caso ganhou novos desdobramentos com versões conflitantes sobre a motivação (veja item 74).
77. Mortes na Rodovia Nelson Nogueira
Colisão violenta tira a vida de dois jovens
A violência no trânsito volta ao ranking na 77ª posição. No dia 2 de novembro, dois jovens morreram instantaneamente após o carro em que estavam colidir contra um poste na rodovia que liga Franca a Ribeirão Corrente. A gravidade do impacto impediu o socorro, e o acidente reforçou os perigos das curvas naquela estrada.
76. Concurso em Ribeirão Corrente
Oportunidades de até R$ 12 mil atraem candidatos
A busca por estabilidade garantiu muitos cliques para o edital da Prefeitura de Ribeirão Corrente. Com salários chegando a R$ 12,6 mil para médicos, o concurso ofereceu vagas para todos os níveis de escolaridade, de ajudante geral a procurador jurídico, movimentando a região até o encerramento das inscrições em novembro.
75. Negligência ou Fatalidade?
A morte da corretora Daniele Bonfim
Uma das histórias mais tristes e polêmicas do ano. A corretora Daniele Priscila dos Reis Bonfim, de 36 anos, morreu em 19 de agosto após procurar a Santa Casa de Patrocínio Paulista duas vezes e ser liberada. A família acusou o hospital de negligência, alegando que sintomas cardíacos foram tratados como virose ou ansiedade. O caso virou investigação policial, e a prefeitura defendeu os protocolos adotados. Daniele deixou marido e três filhos.
74. Tragédia na Vila Santa Cruz (Parte 2)
Reviravolta: Mãe desmente filho sobre motivo do crime
A continuação do caso Manoel (item 78) gerou ainda mais repercussão. Na delegacia, a mãe do adolescente de 17 anos contestou a versão de que o filho agiu para defendê-la de agressões. Segundo ela, a briga fatal começou porque o jovem se recusou a ajudar nas tarefas domésticas. A revelação de que um pedido de limpeza da casa culminou em homicídio chocou a opinião pública.
73. Acidente de Moto na Fábio Talarico
Pai morre e filho fica em estado gravíssimo
Na madrugada de 3 de novembro, a chuva e a velocidade podem ter contribuído para a morte de Maikon "Fera" de Oliveira, de 34 anos. Ele perdeu o controle de sua BMW F800 no trevo de Restinga, colidindo contra o guard-rail e um poste. Maikon morreu no local, e seu filho de 14 anos, que estava na garupa, foi socorrido em estado gravíssimo, gerando uma corrente de orações pela sua recuperação.
72. Luto na Escola Evaristo Fabrício
O adeus precoce ao estudante Gabriel Lucas
A morte súbita de Gabriel Lucas Marcelino de Souza, de 17 anos, em 1º de maio, enlutou a comunidade escolar do Jardim Aeroporto II. Vítima de paradas cardiorrespiratórias, o jovem integrante do Grêmio Estudantil foi lembrado por professores e colegas como um aluno exemplar, amoroso e solidário. Sua partida prematura deixou uma marca profunda na escola.
71. Beleza da Alta Mogiana
Bianca Freitas é a nova Miss São Paulo
Fechando este bloco com uma notícia leve e de celebração, a 71ª posição destaca a coroação de Bianca Freitas. A jovem de 24 anos, nascida em Franca e moradora de Cristais Paulista, foi indicada Miss São Paulo 2025/2026 FNBI. Além da beleza, Bianca é estudante de Direito e diretora-executiva do Comam, provando que representatividade e competência caminham juntas rumo ao Miss Brasil.
