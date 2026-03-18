Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo, 15, após ser denunciado por suspeita de estupro de vulnerável contra duas crianças, de 8 e 5 anos, em Restinga. O portal GCN/Sampi teve acesso ao boletim de ocorrência nesta quarta-feira, 18. O caso ganhou gravidade após o pai da menina mais nova, de 33 anos, afirmar que flagrou o suspeito com as calças abaixadas em meio a um mato, ao lado da criança de 5 anos, tentando tirar a roupa dela.
Segundo a ocorrência, os dois homens - denunciante e acusado - são primos e tiveram relacionamento com a mesma mulher, de 24 anos, e cada um é pai de uma das crianças envolvidas.
De acordo com o relato, a mulher manteve um relacionamento de três anos com o suspeito, com quem teve a filha mais velha, hoje com 8 anos. Durante esse período, segundo testemunhas, o homem apresentava comportamento violento, com agressões frequentes contra a companheira e também contra a criança.
Diante das agressões e ameaças de morte, a mulher decidiu fugir com a filha para o Estado de Minas Gerais, buscando proteção. Foi nesse período que ela iniciou um relacionamento com o homem de 33 anos, com quem teve a filha mais nova, atualmente com 5 anos.
Após o término desse segundo relacionamento, a mãe pediu para que o pai da menina mais nova ficasse responsável pelas duas crianças, que passaram a morar com ele.
Visita e comportamento suspeito
Ainda segundo o denunciante, o pai da menina de 8 anos fazia visitas ocasionais. Na última sexta-feira, 13, ele foi até a casa e pediu para dormir no local, sendo autorizado a passar a noite em um sofá na garagem.
Durante a estadia, um comportamento chamou a atenção: o homem teria elogiado a aparência da própria filha, dizendo que ela estava “muito bonita”.
Criança volta abalada e revela crime
No dia seguinte, sábado, 14, o grupo seguiu até uma propriedade rural. Em determinado momento, o suspeito chamou a menina de 8 anos para um cômodo mais afastado.
Após algum tempo, a criança retornou quieta, acuada e visivelmente abalada, evitando falar sobre o que havia acontecido.
Pouco depois, o suspeito saiu com as duas crianças. Momentos depois, a menina mais velha voltou chorando e decidiu contar o que havia ocorrido.
Segundo o relato, ela afirmou que o pai teve um comportamento inadequado com ela, dizendo que ele havia beijado sua boca e colocado a mão em suas partes íntimas, e alertou que ele estaria fazendo o mesmo com a irmã mais nova. “Socorre ela pai”, disse a menina de 8 anos, ao pai de criação.
Diante da revelação, o homem de 33 anos correu até o local indicado e afirma ter encontrado o suspeito com as calças abaixadas, tentando se aproximar da criança de 5 anos e também retirar suas roupas em meio a uma área de mato.
Ainda segundo o denunciante, o suspeito teria pedido para não ser denunciado.
O homem deixou o local com as crianças e procurou imediatamente a polícia. Equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, foram até a propriedade rural e conseguiram localizar o suspeito, efetuando a prisão em flagrante.
Ele foi conduzido ao plantão policial e permanece à disposição da Justiça.
Mãe pediu medidas protetivas
A mãe das crianças relatou à polícia que sofreu agressões físicas, ameaças constantes e controle abusivo durante o relacionamento com o suspeito. Segundo ela, o homem a impedia de trabalhar, estudar e manter contato com familiares.
Ela também afirmou que o suspeito era usuário de drogas e já havia apresentado comportamento violento anteriormente, mas nunca teve conhecimento de abusos sexuais anteriores.
Ao tomar conhecimento do caso, a mulher solicitou medidas protetivas de urgência, alegando temer pela própria vida e pela segurança das filhas.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como estupro de vulnerável, e o suspeito foi preso em flagrante.
O celular dele foi apreendido e deve passar por análise, podendo contribuir com as investigações. A polícia também solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva.
O homem foi encaminhado à cadeia e permanece à disposição da Justiça.
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