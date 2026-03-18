Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo, 15, após ser denunciado por suspeita de estupro de vulnerável contra duas crianças, de 8 e 5 anos, em Restinga. O portal GCN/Sampi teve acesso ao boletim de ocorrência nesta quarta-feira, 18. O caso ganhou gravidade após o pai da menina mais nova, de 33 anos, afirmar que flagrou o suspeito com as calças abaixadas em meio a um mato, ao lado da criança de 5 anos, tentando tirar a roupa dela.

Segundo a ocorrência, os dois homens - denunciante e acusado - são primos e tiveram relacionamento com a mesma mulher, de 24 anos, e cada um é pai de uma das crianças envolvidas.

De acordo com o relato, a mulher manteve um relacionamento de três anos com o suspeito, com quem teve a filha mais velha, hoje com 8 anos. Durante esse período, segundo testemunhas, o homem apresentava comportamento violento, com agressões frequentes contra a companheira e também contra a criança.