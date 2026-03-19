A professora Taisa Helena Martinez, de 49 anos, está desaparecida desde a tarde de segunda-feira, 16, após sair para estacionar o carro no centro de Franca e não retornar. O caso tem gerado desespero na família, já que, segundo a companheira, essa é a primeira vez que algo assim acontece.

De acordo com o relato, o casal, morador de Santo Antônio da Alegria, veio até Franca para passar o dia. A intenção era passear pela região central e depois seguir para um shopping da cidade.

“Fomos para passear no shopping”, contou a companheira, ainda abalada.