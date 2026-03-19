A professora Taisa Helena Martinez, de 49 anos, está desaparecida desde a tarde de segunda-feira, 16, após sair para estacionar o carro no centro de Franca e não retornar. O caso tem gerado desespero na família, já que, segundo a companheira, essa é a primeira vez que algo assim acontece.
De acordo com o relato, o casal, morador de Santo Antônio da Alegria, veio até Franca para passar o dia. A intenção era passear pela região central e depois seguir para um shopping da cidade.
“Fomos para passear no shopping”, contou a companheira, ainda abalada.
Por volta das 13h30, enquanto estavam no centro, a professora pediu para que a companheira aguardasse em um estabelecimento comercial, enquanto ela iria estacionar o veículo.
No entanto, a mulher não retornou.
Após perceber a demora incomum, a companheira acionou a Polícia Militar e registrou o desaparecimento.
Segundo ela, a professora nunca havia sumido antes, o que aumentou ainda mais a preocupação.
Durante a madrugada, a companheira recebeu diversos alertas de tentativas de uso de cartão de crédito em Franca. Todas as transações foram recusadas.
As tentativas teriam ocorrido em um estabelecimento da cidade, o que levanta suspeitas e passou a ser considerado um ponto importante nas investigações.
Ainda segundo a companheira, a professora estaria enfrentando um início de quadro depressivo, o que também preocupa os familiares.
Até a manhã desta quinta-feira, 19, não havia qualquer informação sobre o paradeiro da mulher.
A família pede ajuda da população. Qualquer informação pode ser repassada pelos telefones: (16) 99729-8553, (16) 99753-7168, (16) 99622-3018.
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