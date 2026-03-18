O médico João Batista de Resende, de 67 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, 18, suspeito de passar à mão nos seios de uma jovem de 18 anos, dentro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca. Ele foi afastado de suas funções pela Prefeitura. À Polícia Militar, o profissional de saúde informou que aferiu a temperatura apenas na região do pescoço e que estava sem termômetro naquele momento.

Segundo a denúncia, durante o atendimento, ele teria colocado a mão por dentro da blusa e do sutiã de uma jovem, tocando seus seios, o que causou medo e revolta na mulher.

Procurou atendimento com dor de garganta

A jovem procurou atendimento médico após apresentar dor de garganta. Assustada com a situação, ela aguardou a chegada da mãe, de 39 anos, para relatar o ocorrido.